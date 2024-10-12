Откликнулась вся Беларусь! Как проходит восстановление лесов после разрушительного урагана?

От идеи до воплощения – несколько мгновений. 12 октября во время «Дожинок» Президент призвал белорусов объединиться для восстановления поврежденных лесов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основной удар июльского урагана пришелся как раз на Гомельщину. И уже сегодня по всей стране закипела работа. Когда еще не знали слов – фесты, проекты, акции, форумы, конференции, было очень родное и близкое всем понятие – толока. О том, какой отклик получила инициатива Президента восстановить природное богатство, объединившись в коллективы, и кто поспешил внести личный вклад в природное богатство страны и призвать к созиданию на родной земле, – в репортаже Юлии Мычки.

По призыву главы государства толокой восстановить поврежденные леса откликнулась вся страна, треть штата Администрации Президента засучила рукава. Высаживали ели, сосны и березы возле деревни Холстово Быховского района. В Беларуси проходит акция по восстановлению леса после летнего урагана – подробности здесь.

Сегодня в каждом регионе вместо поломанных ветром деревьев высаживают новые. В Ивьевском районе Гродненской области к акции присоединились сотрудники Государственного секретариата Совета Безопасности и их семьи. Всего – более 50 человек. Некоторые приехали вместе с детьми. На участке площадью почти 3 гектара они высадили около 20 тысяч саженцев сосны и березы. Всего в Гродненской области летом ураганы повредили более 760 гектаров леса. Порядка 400 – восстановят уже осенью. Завершить работы планируют следующей весной. Секретариат Совбеза присоединился к акции по восстановлению леса – читайте здесь.

Акция не обошла стороной и Минскую область. В Столбцовском районе, где в результате непогоды было уничтожено около 100 гектаров леса, сегодня активно трудился десант по посадке новых деревьев. В рядах добровольцев – представители Совета Республики во главе с Натальей Кочановой, а также руководство и сотрудники Министерства лесного хозяйства.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

Для нас очень большая честь, что Президент принял участие в акции. И дал посыл всем – и госорганам, и населению. Сегодня, действительно, видим тысячи людей. Постараемся весной следующего года завершить. Но если останутся небольшие клочки, то уже на осень оставим. Ну а так, за полтора года все будет восстановлено. И Президент дословно мне сказал, посажу тебя в вертолет с собой и пролетим, посмотрим, как красиво растет лес. Поэтому задача будет выполнена в полном объеме и в указанные сроки.

Уже в первый день кампания охватила все регионы страны и объединила тысячи волонтеров. Из года в год тех, хочет посадить свое дерево, становится только больше, но работы хватает. Этой осенью по всей стране планируют высадить порядка 6 тысяч гектаров, остальное завершат до начала весны. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

В критической ситуации, конечно, мы должны объединиться для того, чтобы сохранить наше богатство и оставить такой же прекрасной страну нашим потомкам. Действительно, для нас лес значит очень многое. Это экология, это и наше богатство, это наш экспорт, это производство мебели и все те отрасли, куда используется древесина.