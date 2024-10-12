Лукашенко: мы «пощупаем» серьёзно Гомельскую область и обязательно найдём там нефть

Сделать Беларусь еще сильнее, красивее и богаче – это наша общая цель, и она никогда не менялась. С такими словами к труженикам села обратился 12 октября глава государства во время фестиваля «Дожинки» в Гомельской области.

Райдер развития для Гомельщины – мелиорация. «Один регион – один проект». И глубинная разведка недр.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы «пощупаем» серьезно территории Гомельской области. И мы обязательно найдем там нефть (в советские времена скважины пробурили и бросили). И мы эти деньги направим на развитие нашей Гомельщины. Жизнь не дает нам возможности почивать на лаврах. Например, вспомните недавний июльский ураган. Основной удар стихии пришелся на Гомельщину. Сильно пострадали в том числе и леса. Их надо восстановить. И я вчера предложил это сделать сообща. Мы все должны пойти в лес и высадить те площади, которые подверглись этому урагану. Лес – это наша жизнь, это наш кислород. Давайте проведем акцию и высадим новые деревья на этих поврежденных участках. Сделаем это вместе, толокой, как всегда это было в Беларуси.