В Беларуси проходит акция по восстановлению леса после летнего урагана

Вместо поломанных ветром деревьев, по всей стране сегодня высаживают новые. Особое внимание Гомельской и Могилевской областям. Именно там был нанесен самый большой ущерб лесному фонду. Принять участие в акции, которая продлится ровно месяц, может каждый желающий. В ряды добровольцев в лесхозах записались сотни человек. В Быховском районе в их числе представители Администрации Президента. Запланировано высадить около 10 тысяч сеянцев с закрытой корневой системой.

Александр Егоров, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Это национальное достояние Беларуси. У нас нет нефти, у нас нет газа, у нас есть земля, у нас есть лес. И именно это мы должны использовать по максимуму, чтобы прежде всего как страна зарабатывать деньги. С точки зрения экологии, чтобы действительно нам, если так можно сказать, хорошо дышалось, чтобы у нас росли здоровые белорусы. И понятно, что это не какая-то разовая акция.

Всего осенью в Могилевской области запланировано обновить 500 гектаров леса. Ели, сосны и березы – всего около 2,5 миллиона саженцев.