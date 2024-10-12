Лукашенко на «Дажынках»: мы наших людей на произвол судьбы не бросили!

Сделать Беларусь еще сильнее, красивее и богаче – это наша общая цель, и она никогда не менялась. С такими словами к труженикам села обратился 12 октября глава государства во время фестиваля «Дожинки» в Гомельской области. Александр Лукашенко приехал на праздник урожая в поселок Корма, чтобы лично поздравить аграриев и поблагодарить их за тяжелый, но такой важный труд. Ведь именно благодаря тем, кто работает на земле, из года в год обеспечивается продовольственная безопасность страны. А это всегда свежий и ароматный хлеб на столе белорусов, разнообразие полезных и качественных товаров на полках магазинов, которыми восхищается весь мир. И сегодня виновники торжества получили заслуженные награды. К традиционному осеннему празднику Корма, столица областных «Дожинок», преобразилась, теперь задача куда масштабнее – изменить весь регион. Настало время масштабной перезагрузки. О доброй примете – куда приходят «Дожинки», там происходит качественный прорыв как по развитию инфраструктуры и обновлению зданий, так и по глобальным преобразованиям, которые заложат фундамент стабильности на долгие годы, – репортаж Евгения Пустового.

К празднику хлеборобов в Корме стандартный стадион превратили в спортивно-оздоровительный центр. Здесь же приземлился борт номер один. Спортивная красота Президента не впечатлила. Мол, не про то разговор.

– Такие спортивные комплексы в пяти районах. Сделали в Лельчицах, в Наровле, в Добруше и сейчас в Корме...

– Это все хорошо, но для социальной базы, которую вы построили, должно быть производство.

– Правильно. Один район – запустили проект, следующий год…

– Район, ну а сельское хозяйство. Думайте в целом по Гомельской области, что будем делать. Подробности. Аграрии делают погоду в экономике страны. Последние данные. На экспорте продовольствия мы заработали около 9 млрд долларов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Так случилось, что палящее солнце, полтора месяца существовавшее над Гомельщиной, сегодня его нет. Но это не беда. Такая погода Гомельщине и всей стране очень нужна. И вам, труженикам цеха под открытым небом, к переменам не привыкать. Низкий поклон за ваш труд. За терпение и умение работать вопреки всем невзгодам и обстоятельствам (это очень характерно для нашей Гомельщины). Таким, от которых даже могут опуститься руки. Но не у вас. График у Первого плотный. Но он находит время, чтобы лично выказать слова благодарности аграриям страны. Правда, это не только праздничные визиты. Это еще и анализ исторических решений. Причем Первому и его команде надо было тонко прочувствовать колорит каждого региона страны, предвидеть результаты и даже убеждать в верности выбранного пути.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам пришлось лицом к лицу столкнуться с огромной человеческой трагедией. Казалось, это тупик и выхода нет. Вспомните те времена. Нас тогда убеждали: жить здесь нельзя. Про территории надо забыть, все бросить и уйти, людей выселить. Что дальше с землями будет, с этим краем – как бог даст. Обеспечить достойную жизнь в чернобыльских районах в реалиях развала 1990-х годов – задача почти невыполнимая. Но решение было принято. Мы наших людей на произвол судьбы не бросили. Тогда практически каждый месяц я бывал в так называемых чернобыльских районах. Мы газифицировали населенные пункты, создали новые рабочие места, привели в порядок школы, больницы, дома культуры. Работа была проделана колоссальная. Подробности. Действительно, говорим Гомельщина – подразумеваем так называемые чернобыльские территории. Каждый год здесь присутствует глава государства. Вместо чернобыльского шляха глава государства повел людей дорогой жизни. После апреля 1986-го сюда пришла весна развития.