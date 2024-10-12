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Каплица в Закозеле и Ружанский дворцовый комплекс находятся на последнем этапе реставрации

12 октября 2024 17:43
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В Беларуси профессиональный праздник отмечают работники культуры. Одна из сторон их профессиональной жизни – забота об историческом наследии – культурный код нации запечатанный в камне. В Брестской области реставрируют сразу два знаковых объекта – каплицу в Закозеле Дрогичинского района и Восточный корпус Ружанского дворцового комплекса рода Сапег, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Обе архитектурные жемчужины находятся на ключевом этапе реставрации - подробности у Кристины Протосовицкой.

Каплица в Закозеле и Ружанский дворцовый комплекс находятся на последнем этапе реставрации-2

Белорусский Нотр-дам! Три года назад разрушение единственной в Беларуси часовни в неоготическом стиле всколыхнуло всю общественность. Даже минута внутри казалась смертельно опасной. Шпиль обрушился, стропильная система обветшала. В шаге от исчезновения каплицу в Закозеле спасли. Средства выделили из фонда Президента по поддержке культуры и искусства. С 2020 года – свыше 2,5 миллионов рублей. Реставраторы практически с нуля выстроили всю медную кровлю и свод. Восстановили цветовое решение фасада, сейчас работают над воссозданием характерной лепнины снаружи и внутри. Заново отлили в чугуне 2 из 4 крестов.

Каплица в Закозеле и Ружанский дворцовый комплекс находятся на последнем этапе реставрации-4

Сергей Крук, реставратор:
Кровля – уникальная вещь. И элементы, которые чугунные – это киоты, кресты и витражи были восстановлены в полном объеме. Местные авторы делали восстановление недостающих элементов чугунного литья. Методом литья заготовок и восстановления по образцам. Это делали местные дрогичинские мастера – это был эксперимент.

Каплица в Закозеле и Ружанский дворцовый комплекс находятся на последнем этапе реставрации-6

Архитектурный шедевр уже в 2025 году предстанет без строительных лесов. У часовни, которая в один час стала самой обсуждаемой в Беларуси, появились свои социальные сети.

Каплица в Закозеле и Ружанский дворцовый комплекс находятся на последнем этапе реставрации-8

Инна Проневич, начальник отдела культуры Дрогичинского райисполкома:
Не только организованные группы просят экскурсии, но также частные туристы из разных уголков Беларуси приезжают посмотреть реставрационные работы. Благодаря страницам в инстаграме, где описывается ход работ – людям интересно и они обязательно приезжают.

Каплица в Закозеле и Ружанский дворцовый комплекс находятся на последнем этапе реставрации-10

Его величие в строгой традиции классицизма. Главная резиденция одного из влиятельнейших родов Сапег – Ружанский дворцовый комплекс. В 2012 году здесь принялись за амбициозный проект – восстановить Восточный или еще, как его называют, театрально-манежный корпус, где располагался один из ведущих театров Европы в стиле барокко. Удалось это из трех стен-руин, которые остались после пожара в начале XX века.

Подробности в видео.

# Памятники

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