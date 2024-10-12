Секретариат Совбеза присоединился к акции по восстановлению леса

12 октября в каждом регионе вместо поломанных ветром деревьев высаживают новые. В Ивьевском районе Гродненской области к акции присоединились сотрудники Государственного секретариата Совета безопасности и их семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего более 50 человек. Некоторые приехали вместе с детьми. На участке площадью почти 3 гектара они высадили около 20 тысяч саженцев сосны и березы. Всего в Гродненской области летом ураганы повредили более 760 гектаров леса. Порядка 400 восстановят уже осенью. Завершить работы планируют следующей весной.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси: Определена нам делянка, в масштабах страны, может быть, это небольшой участок, тем не менее, если каждый коллектив каждой структуры в течение этого месяца в течение этой акции выйдет и посадит какую-то лесопосадку, это будет существенная помощь нашей стране.

Владимир Креч, заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:

Очень массово поступают заявки, мы их распределяем, обеспечиваем инвентарем, посадочным материалом. Сегодня составляются графики, идет очень активная запись практически на каждый день, выходные уже сегодня расписаны на весь период акции.

Акция, объявленная Министерством лесного хозяйства, продлится ровно месяц. Ожидается, что только в Гродненской области в ней примут участие порядка 4 тысяч человек.