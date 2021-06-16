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Леонид Заяц: люди с пониманием отнеслись к мобилизации, без роптаний и обид прибыли в сборные пункты

16 июня 2021 14:03
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Новости Беларуси. Каждый регион Беларуси должен быть готов провести мобилизацию в короткий срок. Об этом 16 июня Александр Лукашенко заявил на встрече по вопросам территориальной обороны в Шкловском райисполкоме, куда Президент прибыл в рамках рабочей поездки по регионам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Заяц: люди с пониманием отнеслись к мобилизации, без роптаний и обид прибыли в сборные пункты-1

Вопросы территориальной обороны обсуждались два часа. Руководство к действию получили все участники совещания, ведь защита страны – обязанность не только армии, но и каждого гражданина.

Леонид Заяц: люди с пониманием отнеслись к мобилизации, без роптаний и обид прибыли в сборные пункты-4

Леонид Заяц, председатель Могилевского областного исполнительного комитета:
В декабре практически мы создали три штаба территориальной обороны – на базе Бобруйского, Могилевского и Кричевского районов. Мобилизовали 500 военнослужащих стрелкового батальона. Люди с пониманием отнеслись к мобилизации, очень ответственно к этому подошли, без роптаний и обид прибыли в сборные пункты и обеспечили достойное выполнение поставленных задач. Взяли в руки оружие, обеспечили охрану, оборону, военное положение, поучаствовали военно-разведывательными группами с вооруженными формированиями. И при этом показали достаточно слаженную работу наших войск.

Леонид Заяц: люди с пониманием отнеслись к мобилизации, без роптаний и обид прибыли в сборные пункты-7

К слову, одна из задач территориальной обороны – борьба с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами. Такой фронт – существенная помощь для Вооруженных Сил.

Леонид Заяц: люди с пониманием отнеслись к мобилизации, без роптаний и обид прибыли в сборные пункты-10

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Леонид Заяц # Александр Лукашенко # Фотофакт

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