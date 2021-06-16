«Это поднимает настроение». Дети поделились впечатлениями об отдыхе в летнем оздоровительном лагере

Новости Беларуси. Только приехав в лагерь вдали от дома на пару недель, по-настоящему погружаешься в атмосферу лета и беззаботности. Здесь у ребят все расписано по минутам, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Есть и общелагерные, и просто отрядные мероприятия. Конкурсы, игры, костер и дискотеки. Получается, что лагерь «Неман» в Столбцовском районе – это будто свой отдельный мир вдали от городской суеты и проблем. Ребята сюда приезжают с удовольствием и охотно делятся приятными впечатлениями от недавно начавшейся смены.

Максим Ритько, ученик Новосверженской средней школы:

Я приехал в этот лагерь в первый раз, вообще не ездил ни в какие лагеря. Понравился этот лагерь тем, что он находится в удобном месте. Тут очень хорошая природа, хороший воздух, это помогает восстановить здоровье. Первые дни запомнились, конечно же, дискотеками, потому что тут хорошая аппаратура, можно повеселиться, познакомиться с новыми ребятами. Все знакомства проходили отлично, все ребята общительные, дружелюбные, никаких сложностей не было. Я могу посоветовать одно: летом нужно не сидеть дома, а почаще ездить по таким местам, чтобы развеяться, познакомиться. Такие места хороши тем, что воздух хороший, ты можешь больше познакомиться с людьми, узнавать мир. Это поднимает настроение.

Всего здесь оздоравливаются 129 детей. И это только в первую смену. Традиционно в лагере созданы отряды, при этом ребята разбиты по возрастам, но мероприятия все равно проводят вместе. Например, здесь организовали военно-патриотическую игру «Зарница». Команды собирались общие, чтобы и малыши поучаствовали. Ребятам нужно было пройти сразу несколько станций – помимо спортивных и музыкальных, были также по стрельбе и метанию гранаты. Патриотическому воспитанию в этом году уделили особое внимание. Так, например, организовали флешмоб к акции «Беларусь в моем сердце». Получилось красиво и интересно.

Педагоги включают все свои таланты, чтобы предложить ребятам новые интересные занятия. Телефоны тут не в почете, а вот игры на свежем воздухе всегда приветствуются. Помимо опытных учителей, в лагере работают и студенты. Это уже успело стать доброй традицией. Они и к школьникам ближе, и свежим взглядом атмосферу оценивают, придумывают, что можно поменять в лучшую сторону. Да и сами не прочь провести каникулы в лагере, ведь отсюда можно увезти самые теплые летние эмоции.

Алина Ковалевич, педагог-организатор Столбцовского оздоровительного лагеря «Неман»:

На самом деле, было очень страшно, однако, приехав сюда, поняла, что мои страхи были напрасны – когда я встретила детей, поняла, что они суперактивные, всегда рады с нами работать, они нам помогают создавать мероприятия, проводить их. Все наши мероприятия основаны на желаниях детей и их родителей, это способствует их мотивации работать с нами. Более того, здесь очень много возможностей, литературы, которой можно пользоваться, поэтому работа здесь просто в радость. На самом деле, сон нам не нужен, потому что у нас столько эмоций каждый день, мы получаем их от деток, заряжаемся – нам здесь только в радость. Самое яркое для меня мероприятие – открытие смены, потому что дети представили свои таланты, они сами подготавливали номера. Они меня очень сильно удивили, потому что показали все свое желание и активность в этих выступлениях. Мне было очень приятно смотреть на них и видеть самостоятельных личностей.

Для Алины важно понимание. Хоть ее и называют по имени и отчеству, девушка старается быть для детей другом. А старшие коллеги всегда готовы подсказать и помочь. Коллектив в лагере опытный, дети всегда под присмотром и заняты – это один из критериев успеха. Обязанности среди педагогов поделены, так что неприятностей не возникает. К ним всегда можно обратиться с вопросом или за помощью. В целом для учителей летний лагерь – своего рода тест на профпригодность.

Роман Кочановский, воспитатель Столбцовского оздоровительного лагеря «Неман»:

Когда ты здесь пребываешь ребенком, конечно же, отдыхаешь. И как воспитатель тоже отдыхаешь, оздоровляешься, отдыхаешь с детьми, заряжаешься от них позитивом, энергией. Но нужно выполнять много работы. Это в первую очередь ответственность, постоянное внимание детям, их нужно контролировать, чтобы все было в пределах разумного. Здесь ты больше отдыхаешь от каких-то правил: в школе все идет по расписанию, поведение, дисциплина – здесь тоже это присутствует, но дети чувствуют себя более раскованно. Мы с ними проводим очень много времени, постоянная занятость, мероприятия, игры. Мы стараемся их развлекать, чтобы они не скучали. Основное отличие заключается в том, что здесь дети чувствуют себя более раскованно, чем в школе, в плане свободы действий. Для себя как воспитателя я ставлю цель – научить их коллективно делать какие-то вещи, чтобы они могли друг за друга заступаться, показывать мероприятия, чтобы у них был сплоченный коллектив. Основной целью остается, чтобы они не потеряли связь после того, как отсюда уедут.

Обмен энергией – это то, что помогает и детям, и преподавателям любые проблемы и трудности решать с улыбкой. Именно в игре и благодаря хорошему настроению получается достичь идеального сочетания оздоровления и приятного времяпрепровождения.

Про столовую отдельные несколько слов, ведь уехать из лагеря и не поправиться – задача почти невыполнимая. При этом питание у ребят сбалансированное и разнообразное – много овощей и фруктов, чтобы пополнить запас витаминов. У каждого отряда свое время, поэтому задержек или очередей не возникает, а отзывы о рационе только положительные. Максим Ритько:

Кормят вкусно – столовая на высшем уровне, еда хорошая.

К приему детей в лагере были готовы еще в конце мая. Здесь прошел масштабный ремонт. Обновили все комнаты в 25 блоках. В новом цвете предстали стены, обновилась мебель, также поменяли окна, много современной техники появилось и в пищеблоке. Также позаботились и об уличной безопасности. Вся территория лагеря обработана от клещей, взяты пробы воды, оценена безопасность помещений.

Татьяна Ажгиревич, директор Столбцовского оздоровительного лагеря «Неман»:

У нас спланирована работа так. После завтрака до обеда наш физрук занимается, Кукушкин Дмитрий Михайлович, проводит оздоровительно-спортивные мероприятия. В это же время работают отрядные мероприятия, воспитатели сами их проводят. После обеда, тихого часа у нас продолжение отрядных мероприятий, подготовка к общелагерному мероприятию. Традицией стало каждый день проводить вечером общелагерное мероприятие. Детям нравится. Данная смена – это экологическое направление, но с учетом республиканской акции «Выбор лета. ЗдОрово! ЗдорОво! Дружно!». Заканчиваем мы или вечерним костром, или дискотекой. Дискотека обязательно каждый день, дети не могут без дискотеки, для них это самое главное, что должно быть в лагере. Создаются все условия, чтобы им было весело, чтобы они не скучали, и, конечно, это безопасность детей. Педагоги признаются: дети соскучились по активному лету, поэтому желающих приехать на смены много. Такой спрос рождает новые предложения.

Жанна Самойленко, главный специалист управления по образованию, спорту и туризму Столбцовского райисполкома:

Планируют оздоровиться 1684 ребенка в лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием. 38 лагерей с дневным пребыванием будет работать в течение лета, стационарный лагерь «Неман» – четыре смены, и семь профильных круглосуточных девятидневных лагерей. Также будет работать 18-дневный круглосуточный спортивно-оздоровительный лагерь. В этом году летом расширен спектр профильных девятидневных лагерей. Если в 2019 году их было пять, то в этом году их уже семь. В Вишневецкой средней школе новый профильный лагерь «Экспресс-зоровье», направление деятельности – здоровый образ жизни. И в Николаевщинском учебно-педагогическом комплексе девятидневный профильный лагерь экологической направленности «Криничка». В этом учебном году также лагерь с дневным пребыванием у нас на базе Столбцовского центра творчества предложен деткам. Вообще, с 1 июня у нас уже работает 34 лагеря с дневным пребыванием и оздоравливаются 1017 ребят. Со 2 июня начал работу стационарный лагерь «Неман», где мы сейчас и находимся, здесь оздоравливаются 129 ребят.