«Мои фотографии показывают, что ты можешь быть разной». Модель ню об откровенных фото

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

У нас прекрасная героиня Нелли Кокс. Это псевдоним?

Нелли Кокс, модель в стиле ню:

Да. Алена Родовская:

Почему ты взяла такой достаточно громкий псевдоним? Нелли Кокс:

Имя у меня настоящее, меня назвали в честь бабушки. А фамилию я решила поменять. Во-первых, она говорящая, моя настоящая фамилия мне не нравилась с детства.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Кстати, вот еще один комплекс. Алена Родовская:

Что привело тебя на экраны голой? Почему ты разделась перед камерами? Нелли Кокс:

С детства меня тоже хейтили на тему роста. Я была выше всех. Потом у меня были комплексы по поводу груди, веса, хотя у меня с ним было все в порядке. Также я хотела стать моделью, но из-за роста у меня не получилось. Тут я нашла альтернативу, модель ню. Ведь ты можешь фотографироваться и с маленькой грудью, находить в себе изюминки. Таким образом преподносить себя.

Алена Родовская:

Знаешь, у фотографии есть один хороший нюанс, я об этом говорила, что вся женская сексуальность кроется в приставке недо. Недопоказать все, приоткрыть ногу, оголить плечо. А ты взяла и разделась. Это вызов. Ты бросила вызов и сказала: «Смотрите на меня, я готова показать себя без трусов». Нелли Кокс:

Я готова себя показать без трусов, но при этом закрыть все. Алена Родовская:

А где твои грани? До какой степени ты раздеваешься? Нелли Кокс:

Суть данной фотографии – показать себя обнаженной, но при этом не показать то, что все хотят увидеть.

Екатерина Забенько:

Алена, я думаю, что здесь история о том, что Нелли не столько фотографируется для кого-то, сколько для себя, чтобы посмотреть на себя на фотографии. Алена Родовская:

Ты видишь красоту в нагом теле? Нелли Кокс:

Да. Алена Родовская:

Ты более жесткая или мягкая? Какие у тебя образы для фотосессии?

Нелли Кокс:

Разные. Ведь модель – это не только модель, но и к тому же актриса. Ведь женщина вообще по натуре актриса. Мои фотографии показывают, что ты можешь быть разной, в разных образах. Екатерина Забенько:

Давайте спросим у Ангелины. Она специалист и в фотосъемке в том числе. Я думаю, что фотографироваться ню намного сложнее, чем в одежде, потому что одеждой можно скрыть какие-то недостатки. А в ню минимальные недочеты фигуры сразу видны.

Ангелина Хилькевич, руководитель модельного агентства Национальной школы красоты:

Есть такой момент, что, наверное, фотографироваться в образе ню – это уже последняя стадия, когда девушка говорит, что хочет полностью избавиться от своих комплексов. Но с другой стороны, мне кажется, что многие девушки как раз таки берут фотосессии, чтобы посмотреть на себя со стороны. Алена Родовская:

Видеть себя красивой. Вот самая главная цель, с которой все идут на фотосессии. Ты достигла своей цели? Чего ты хотела? Нелли Кокс:

Да. Алена Родовская:

Что произошло после?