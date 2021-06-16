«Мои фотографии показывают, что ты можешь быть разной». Модель ню об откровенных фото
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
У нас прекрасная героиня Нелли Кокс. Это псевдоним?
Нелли Кокс, модель в стиле ню:
Да.
Алена Родовская:
Почему ты взяла такой достаточно громкий псевдоним?
Нелли Кокс:
Имя у меня настоящее, меня назвали в честь бабушки. А фамилию я решила поменять. Во-первых, она говорящая, моя настоящая фамилия мне не нравилась с детства.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Кстати, вот еще один комплекс.
Алена Родовская:
Что привело тебя на экраны голой? Почему ты разделась перед камерами?
Нелли Кокс:
С детства меня тоже хейтили на тему роста. Я была выше всех. Потом у меня были комплексы по поводу груди, веса, хотя у меня с ним было все в порядке. Также я хотела стать моделью, но из-за роста у меня не получилось. Тут я нашла альтернативу, модель ню. Ведь ты можешь фотографироваться и с маленькой грудью, находить в себе изюминки. Таким образом преподносить себя.
Алена Родовская:
Знаешь, у фотографии есть один хороший нюанс, я об этом говорила, что вся женская сексуальность кроется в приставке недо. Недопоказать все, приоткрыть ногу, оголить плечо. А ты взяла и разделась. Это вызов. Ты бросила вызов и сказала: «Смотрите на меня, я готова показать себя без трусов».
Нелли Кокс:
Я готова себя показать без трусов, но при этом закрыть все.
Алена Родовская:
А где твои грани? До какой степени ты раздеваешься?
Нелли Кокс:
Суть данной фотографии – показать себя обнаженной, но при этом не показать то, что все хотят увидеть.
Екатерина Забенько:
Алена, я думаю, что здесь история о том, что Нелли не столько фотографируется для кого-то, сколько для себя, чтобы посмотреть на себя на фотографии.
Алена Родовская:
Ты видишь красоту в нагом теле?
Нелли Кокс:
Да.
Алена Родовская:
Ты более жесткая или мягкая? Какие у тебя образы для фотосессии?
Нелли Кокс:
Разные. Ведь модель – это не только модель, но и к тому же актриса. Ведь женщина вообще по натуре актриса. Мои фотографии показывают, что ты можешь быть разной, в разных образах.
Екатерина Забенько:
Давайте спросим у Ангелины. Она специалист и в фотосъемке в том числе. Я думаю, что фотографироваться ню намного сложнее, чем в одежде, потому что одеждой можно скрыть какие-то недостатки. А в ню минимальные недочеты фигуры сразу видны.
Ангелина Хилькевич, руководитель модельного агентства Национальной школы красоты:
Есть такой момент, что, наверное, фотографироваться в образе ню – это уже последняя стадия, когда девушка говорит, что хочет полностью избавиться от своих комплексов. Но с другой стороны, мне кажется, что многие девушки как раз таки берут фотосессии, чтобы посмотреть на себя со стороны.
Алена Родовская:
Видеть себя красивой. Вот самая главная цель, с которой все идут на фотосессии. Ты достигла своей цели? Чего ты хотела?
Нелли Кокс:
Да.
Алена Родовская:
Что произошло после?
Нелли Кокс:
Мне нравится, допустим, когда со мной знакомятся, видят мой Instagram, мои фотографии. У всех людей я вызываю эмоции. Мужчина, который со мной знакомится, не может скрыть какие-то свои эмоции. Он сразу показывает, что он чувствует.
Алена Родовская:
То есть ты сразу перебегаешь процесс ухаживания.
Екатерина Забенько:
Обнаженная Нелли – обнаженные эмоции в отношении нее сразу, без прелюдий. То есть человек показывает реально, что он хочет.
Алена Родовская:
Это по сути дела призыв к сексу.