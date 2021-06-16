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«Мои фотографии показывают, что ты можешь быть разной». Модель ню об откровенных фото

16 июня 2021 11:30
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Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
У нас прекрасная героиня Нелли Кокс. Это псевдоним?

«Мои фотографии показывают, что ты можешь быть разной». Модель ню об откровенных фото-1

Нелли Кокс, модель в стиле ню:
Да.

Алена Родовская:
Почему ты взяла такой достаточно громкий псевдоним?

Нелли Кокс:
Имя у меня настоящее, меня назвали в честь бабушки. А фамилию я решила поменять. Во-первых, она говорящая, моя настоящая фамилия мне не нравилась с детства.

«Мои фотографии показывают, что ты можешь быть разной». Модель ню об откровенных фото-4

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Кстати, вот еще один комплекс.

Алена Родовская:
Что привело тебя на экраны голой? Почему ты разделась перед камерами?

Нелли Кокс:
С детства меня тоже хейтили на тему роста. Я была выше всех. Потом у меня были комплексы по поводу груди, веса, хотя у меня с ним было все в порядке. Также я хотела стать моделью, но из-за роста у меня не получилось. Тут я нашла альтернативу, модель ню. Ведь ты можешь фотографироваться и с маленькой грудью, находить в себе изюминки. Таким образом преподносить себя.

«Мои фотографии показывают, что ты можешь быть разной». Модель ню об откровенных фото-7

Алена Родовская:
Знаешь, у фотографии есть один хороший нюанс, я об этом говорила, что вся женская сексуальность кроется в приставке недо. Недопоказать все, приоткрыть ногу, оголить плечо. А ты взяла и разделась. Это вызов. Ты бросила вызов и сказала: «Смотрите на меня, я готова показать себя без трусов».

Нелли Кокс:
Я готова себя показать без трусов, но при этом закрыть все.

Алена Родовская:
А где твои грани? До какой степени ты раздеваешься?

Нелли Кокс:
Суть данной фотографии – показать себя обнаженной, но при этом не показать то, что все хотят увидеть.

«Мои фотографии показывают, что ты можешь быть разной». Модель ню об откровенных фото-10

Екатерина Забенько:
Алена, я думаю, что здесь история о том, что Нелли не столько фотографируется для кого-то, сколько для себя, чтобы посмотреть на себя на фотографии.

Алена Родовская:
Ты видишь красоту в нагом теле?

Нелли Кокс:
Да.

Алена Родовская:
Ты более жесткая или мягкая? Какие у тебя образы для фотосессии?

«Мои фотографии показывают, что ты можешь быть разной». Модель ню об откровенных фото-13

Нелли Кокс:
Разные. Ведь модель – это не только модель, но и к тому же актриса. Ведь женщина вообще по натуре актриса. Мои фотографии показывают, что ты можешь быть разной, в разных образах.

Екатерина Забенько:
Давайте спросим у Ангелины. Она специалист и в фотосъемке в том числе. Я думаю, что фотографироваться ню намного сложнее, чем в одежде, потому что одеждой можно скрыть какие-то недостатки. А в ню минимальные недочеты фигуры сразу видны.

«Мои фотографии показывают, что ты можешь быть разной». Модель ню об откровенных фото-16

Ангелина Хилькевич, руководитель модельного агентства Национальной школы красоты:
Есть такой момент, что, наверное, фотографироваться в образе ню – это уже последняя стадия, когда девушка говорит, что хочет полностью избавиться от своих комплексов. Но с другой стороны, мне кажется, что многие девушки как раз таки берут фотосессии, чтобы посмотреть на себя со стороны.

Алена Родовская:
Видеть себя красивой. Вот самая главная цель, с которой все идут на фотосессии. Ты достигла своей цели? Чего ты хотела?

Нелли Кокс:
Да.

Алена Родовская:
Что произошло после?

«Мои фотографии показывают, что ты можешь быть разной». Модель ню об откровенных фото-19

Нелли Кокс:
Мне нравится, допустим, когда со мной знакомятся, видят мой Instagram, мои фотографии. У всех людей я вызываю эмоции. Мужчина, который со мной знакомится, не может скрыть какие-то свои эмоции. Он сразу показывает, что он чувствует.

Алена Родовская:
То есть ты сразу перебегаешь процесс ухаживания.

Екатерина Забенько:
Обнаженная Нелли – обнаженные эмоции в отношении нее сразу, без прелюдий. То есть человек показывает реально, что он хочет.

Алена Родовская:
Это по сути дела призыв к сексу.

# Красота # общество # Нелли Кокс # Ангелина Хилькевич # Алена Родовская # Екатерина Забенько # Наталья Надольская # Фотофакт

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