Какие документы нужно подготовить и как изменилась работа в детских лагерях при коронавирусе? Рассказывает врач-педиатр

Новости Беларуси. Попасть в лагерь. Казалось бы, что может быть проще? Путевок достаточно, нужно только решиться приехать и вовремя собрать вещи. Впрочем, COVID-19 внес определенные коррективы в лагерную приемную кампанию. И прежде чем приехать на оздоровление, дети прошли необходимые обследования, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.

Ирина Атрушкевич, участковый врач-педиатр Столбцовской центральной районной больницы:

Нужно, чтобы у ребенка была справка о состоянии здоровья, которую выписывает участковый врач-педиатр. Требования к справкам обычные – чтобы были проставлены диагнозы ребенка, группа здоровья, физкультурная группа, чтобы обязательно была отметка дерматолога об отсутствии кожных заболеваний, информация инфекциониста о том, что ребенок не был в контакте с инфекционными больными. Учитывая нашу эпидемическую обстановку, обязательно должна быть запись о том, что ребенок не является контактом первого уровня по коронавирусной инфекции. И еще обязательны последние прививки. Без этой справки ребенок в лагерь не принимается.

В начале смены ребята также проходят осмотр. Показатели самые простые: вес, рост, оценка настроения и общего самочувствия. В течение смены с жалобами всегда можно обратиться в медпункт. Врачи улыбаются: основные летние проблемы – это ссадины и царапины. За десятилетия работы летних лагерей это не меняется. А вот из новшеств сезона 2021 – постоянный мониторинг всех участников смены.