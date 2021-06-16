Назначен новый руководитель Шкловского района

Новости Беларуси. Как сообщает Telegram-канал «Пул первого», с этого дня в Шкловском районе новый руководитель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Как сообщает Telegram-канал «Пул первого», с этого дня в Шкловском районе новый руководитель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Им стал Андрей Камко, ранее занимавший должность зампреда Горецкого райисполкома. Боевое крещение – сразу на мероприятии: в эти минуты Александр Лукашенко проводит совещание.
Александр Лукашенко проводит в Шклове встречу по вопросам территориальной обороны
Подробности рабочего дня Президента в следующих выпусках программы Новости «24 часа» на СТВ.