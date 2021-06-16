Прямой эфир

Назначен новый руководитель Шкловского района

16 июня 2021 07:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Как сообщает Telegram-канал «Пул первого», с этого дня в Шкловском районе новый руководитель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Назначен новый руководитель Шкловского района-1

Им стал Андрей Камко, ранее занимавший должность зампреда Горецкого райисполкома. Боевое крещение – сразу на мероприятии: в эти минуты Александр Лукашенко проводит совещание.

Александр Лукашенко проводит в Шклове встречу по вопросам территориальной обороны

Подробности рабочего дня Президента в следующих выпусках программы Новости «24 часа» на СТВ.

# Отставки и назначения в Беларуси # Андрей Камко # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко освободил Виктора Шеймана от должности управляющего делами Президента
15 июня 2021 16:53

Александр Лукашенко освободил Виктора Шеймана от должности управляющего делами Президента

Андрей Лазуткин: как связаны крики польского мальчика в Европарламенте и наше возможное будущее?
15 июня 2021 16:31

Андрей Лазуткин: как связаны крики польского мальчика в Европарламенте и наше возможное будущее?

Председатель СК рассказал, как на самом деле велись переговоры об освобождении польских активисток
14 июня 2021 22:18

Председатель СК рассказал, как на самом деле велись переговоры об освобождении польских активисток