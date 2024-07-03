Ленчевская: мы не рисуем себе образ врага – Военная доктрина была и есть оборонительная

Именно на фундаменте истории Беларусь строит свое будущее. Благодаря нашим дедам и прадедам мы живем на своей земле, растим детей. За годы независимости наша страна прошла путь становления после развала Советского Союза. Магистральный курс развития страны позволил укрепить все отрасли и сферы: промышленность, аграрный сектор, образование, здравоохранение, ВПК. И в каждом моменте десятки, сотни поводов для гордости за свою страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В прямом эфире выездной студии СТВ Марина Александровна Ленчевская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
Екатерина Забенько, СТВ:
На ВНС были приняты обновленная Концепция национальной безопасности и Военная доктрина. Что принципиально нового содержат эти документы для нашей страны?
Марина Ленчевская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Можно о двух этих документах говорить очень много и очень долго. Заострю некоторое внимание на нескольких вещах. Первое – Концепция национальной безопасности. Там появилась новелла – новое понятие «электоральный суверенитет». Сегодня это очень важно. Я хочу заметить, что у нас сегодня только народ является источником власти, только народ имеет право делать выбор. Никто извне вмешиваться в наши избирательные кампании не может. Это тоже про суверенитет. И очень важно что в Концепции национальной безопасности мы стратегическими национальными интересами прописываем: сохранение нашей национальной идентичности, сохранение нашей исторической правды, преемственность поколений – это ведь тоже про суверенитет. А Военная доктрина – она была и есть оборонительная. Мы не рисуем себе образ врага и это очень важно. Мы сегодня готовы вести диалог со всеми – это тоже очень важно, это все про мир. Давайте к документу про мир.
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