Ленчевская: мы не рисуем себе образ врага – Военная доктрина была и есть оборонительная

Именно на фундаменте истории Беларусь строит свое будущее. Благодаря нашим дедам и прадедам мы живем на своей земле, растим детей. За годы независимости наша страна прошла путь становления после развала Советского Союза. Магистральный курс развития страны позволил укрепить все отрасли и сферы: промышленность, аграрный сектор, образование, здравоохранение, ВПК. И в каждом моменте десятки, сотни поводов для гордости за свою страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В прямом эфире выездной студии СТВ Марина Александровна Ленчевская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Екатерина Забенько, СТВ:

На ВНС были приняты обновленная Концепция национальной безопасности и Военная доктрина. Что принципиально нового содержат эти документы для нашей страны?