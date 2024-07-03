Концерт в честь Дня Независимости прошёл в Большом театре Беларуси

К празднованию Дня Независимости присоединился и Большой театр. Во времена Великой Отечественной искусство приближало Победу: одни артисты поднимали боевой дух выступлениями, другие воевали. И сегодня высокое искусство и талант – лучший подарок для суверенной Беларуси. Ведь ни один народ не может быть по-настоящему независимым, не обладая богатым культурным наследием.

В партитуре гала-концерта – настоящий калейдоскоп стилей и жанров. Номера из классических опер, балетов дополнили современные хореографические этюды и литературно-музыкальные интермедии. Каждый номер яркий, пронзительный, душевный. Именно это национальное достояние мы оставим следующим поколениям.

Анна Моторная, главный режиссер Большого театра Беларуси:

Это очень важно, когда высоким слогом и большой эмоцией, со всей своей страстью, со всей страстью своего сердца, души мы можем говорить с людьми на понятном для них языке. И мы можем говорить о том, что для нас сегодня важно. Мне кажется, это и объединяет нацию, составляет самое главное в нашей жизни – мы вместе.

В зале больше 2 000 зрителей – это музыканты, артисты, художники, композиторы, руководители творческих учреждений образования. Те, кто хранит и обогащает душу белорусского народа, открывает новые грани нашей идентичности.

Анна Саросек, директор Гродненского государственного музыкального колледжа:

Для меня как для директора музыкального колледжа, безусловно, очень важна эта тема, потому что те ребята, которые сегодня являются нашими учащимися, впоследствии представляют не только Гродненщину, но и Беларусь на различных мероприятиях различного культурного уровня. И тем самым демонстрируют эту живую память своим участием, своими победами, прославлением нашей Беларуси на всем мировом пространстве.