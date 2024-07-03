Ленчевская: суверенитет – это ценность, которую мы должны беречь и передавать по наследству

Именно на фундаменте истории Беларусь строит свое будущее. Благодаря нашим дедам и прадедам мы живем на своей земле, растим детей. За годы независимости наша страна прошла путь становления после развала Советского Союза. Магистральный курс развития страны позволил укрепить все отрасли и сферы: промышленность, аграрный сектор, образование, здравоохранение, ВПК. И в каждом моменте десятки, сотни поводов для гордости за свою страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Ленчевская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Поздравляю и вас! Замечательный праздник, правда?

Екатерина Забенько, СТВ:

Замечательное настроение, сегодня такой насыщенный день. Вы наверняка побывали сегодня на многих локациях. Наверное, стоит начать наш разговор с того, что независимость любого государства связана с безопасностью. Как сегодня мы защищаем свой суверенитет и угрожает ли нам что-то?

Марина Ленчевская:

Прежде всего, хочу сказать, что суверенитет – это ценность. Я бы даже сказала, что фамильная наша ценность, которую мы должны беречь и передавать по наследству, – это наша с вами задача, задача каждого белоруса. Конечно, суверенитет нужно защищать. Это очень важно. Мы сегодня видели парад, и видим, что у нас очень сильная армия. Здесь мы уверены – она сможет защитить наш суверенитет. Но очень важно, чтобы была еще внутриполитическая стабильность в нашей стране. Здесь я бы хотела обратиться к гражданам Республики Беларусь и сказать, как важно нам быть едиными, консолидированными. Экономика – это тоже очень важно. Вот видите, наш Президент сегодня принимал парад, и он уже сегодня в Астане. И мы без пяти минут четвертого члены Шанхайской организации сотрудничества. Несмотря на любые санкции, беспрецедентные санкции, мы движемся вперед. Поэтому будем защищать свой суверенитет всеми возможными способами.

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