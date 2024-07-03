Сколько детей родились 3 июля в РНПЦ «Мать и дитя» – рассказал директор центра

Крепка семья, крепка страна. А еще лучше, чтобы семьи были многодетными. Об этом поговорим с нашим гостем программы Новости «24 часа» на СТВ Сергеем Алексеевичем Васильевым, директором РНПЦ «Мать и дитя».

Екатерина Забенько, СТВ:

Трудовые династии. Есть ли у вас? И насколько важна такая профессиональная семейная эстафета?

Сергей Васильев, директор республиканского научно-практического центра «Мать и дитя»:

Пользуясь случаем, конечно, хочу поздравить граждан всей нашей страны с таким замечательным праздником – Днем Независимости. Мира, добра, счастья и, самое главное, благополучия во всех наших моментах, начинаниях.

Екатерина Забенько:

И детей побольше.

Сергей Васильев:

И детей побольше. Конечно, в нашей профессии династии важны. Даже в нашем центре есть династии. Почему? Потому что для медицинских работников нужны такие чувства, как доброта, милосердие, сопереживание. И хорошо, когда, собственно говоря, дети видят на опыте своих родителей, бабушек, дедушек, которые работают в медицине, вот эти все моменты, самоотдачу в том числе. Поэтому, безусловно, когда эти навыки формируются с детства, получается хороший врач. Поэтому династии нужны.

Екатерина Забенько:

Многодетные семьи сегодня в тренде, как вы считаете? По крайней мере, на примере вашего центра, как часто приходят за третьим, за четвертым, за пятым, а сегодня и за шестым?