Сколько детей родились 3 июля в РНПЦ «Мать и дитя» – рассказал директор центра

Крепка семья, крепка страна. А еще лучше, чтобы семьи были многодетными. Об этом поговорим с нашим гостем программы Новости «24 часа» на СТВ Сергеем Алексеевичем Васильевым, директором РНПЦ «Мать и дитя».
Крепка семья, крепка страна. А еще лучше, чтобы семьи были многодетными. Об этом поговорим с нашим гостем программы Новости «24 часа» на СТВ Сергеем Алексеевичем Васильевым, директором РНПЦ «Мать и дитя».
Екатерина Забенько, СТВ:
Трудовые династии. Есть ли у вас? И насколько важна такая профессиональная семейная эстафета?
Сергей Васильев, директор республиканского научно-практического центра «Мать и дитя»:
Пользуясь случаем, конечно, хочу поздравить граждан всей нашей страны с таким замечательным праздником – Днем Независимости. Мира, добра, счастья и, самое главное, благополучия во всех наших моментах, начинаниях.
Екатерина Забенько:
И детей побольше.
Сергей Васильев:
И детей побольше. Конечно, в нашей профессии династии важны. Даже в нашем центре есть династии. Почему? Потому что для медицинских работников нужны такие чувства, как доброта, милосердие, сопереживание. И хорошо, когда, собственно говоря, дети видят на опыте своих родителей, бабушек, дедушек, которые работают в медицине, вот эти все моменты, самоотдачу в том числе. Поэтому, безусловно, когда эти навыки формируются с детства, получается хороший врач. Поэтому династии нужны.
Екатерина Забенько:
Многодетные семьи сегодня в тренде, как вы считаете? По крайней мере, на примере вашего центра, как часто приходят за третьим, за четвертым, за пятым, а сегодня и за шестым?
Сергей Васильев:
Вы знаете, отрадно видеть, что в последнее время тенденция такая все-таки переломилась. Наши женщины, наши супруги, семьи принимают чаще решения завести третьего, четвертого и больше ребенка. И такой рост с каждым годом происходит больше и больше. Поэтому, безусловно, это отрадно. Когда семейные ценности становятся во главе угла, это, безусловно, важно. В том числе и для нашей страны. Хорошая семья – это счастливая семья. Это основа нашей республики, нашего благополучия в общем-то в мире и все такое.
Екатерина Забенько:
Очень почетно родиться именно в День Независимости. Я знаю, что вы уже владеете данными, сколько детей родилось сегодня в вашем центре.
Сергей Васильев:
Да, безусловно. Перед самым эфиром позвонил дежурным врачам. Традиция такая – звонить вечером, узнавать, как дела. У нас произошло 8 родов, уже родилось 10 деток, в том числе две двойни. Поэтому, безусловно, 10 деток – и это на вечер, ночь не закончилась, как говорится. Поэтому будем ждать пополнения. Это будущие граждане нашей страны. Поэтому приятно, очень хорошо, что сделали стране такой подарок.