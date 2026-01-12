Лекции экспертов и работа с психологами – каким будет проект «Девочка – Девушка – Женщина» узнали в БСЖ

2026-й объявлен Годом белорусской женщины. В поздравлении, адресованном жителям страны, глава государства отметил: пусть этот год станет праздником любви, уважения и признательности. Тем самым подчеркивая роль женщин в сохранении семьи и общества. Ответственность, компетентность и невероятное трудолюбие – качества, которые присущи женщине-труженице. Теплота, чуткость и доброе сердце отличают женщину-мать. Белоруски умело лавируют между дедлайнами на работе и школьными собраниями, между личными мечтами и заботой о близких. О том, как им это удается и какую поддержку оказывает государство, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Юлия Иванова, председатель молодежного крыла Первомайского района г. Минска Белорусского союза женщин:

У нас проходит достаточно интересный конкурс, он называется «Дзявочы вянок мiру». В 2025 году мы защищали проект, который называется «Девочка – Девушка – Женщина». В 2026 году мы планируем его реализовать. Он очень интересен, потому что все начинается с девочки, переходит к женщине и потом уже, соответственно, к золотому возрасту наших женщин. Каждый из этапов приводит нас к какому-то итогу. Наши женщины, у нас есть старейшины в Белорусском союзе женщин – наше золотое крыло, мы их называем так, и молодежь, которую сейчас выделяют. Каждый делится каким-то опытом. В этом проекте мы начинаем взаимодействовать с ЗАГСами. То есть к нам могут обратиться пары, которые подают заявления для вступления в брак. Мы можем проводить с ними какие-то лекции по поводу, какие должны быть оформлены документы, что нужно в семье, чтобы у них было какое-то благополучие. Может, кому-то нужна работа с психологом. Ведь кто-то боится на первых ступенях, когда они подают заявление, не совсем понимают, как это находится в браке.