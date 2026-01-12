Материальная помощь – какую поддержку государство оказывает многодетным семьям

2026-й объявлен Годом белорусской женщины. В поздравлении, адресованном жителям страны, глава государства отметил: пусть этот год станет праздником любви, уважения и признательности. Тем самым подчеркивая роль женщин в сохранении семьи и общества. Ответственность, компетентность и невероятное трудолюбие – качества, которые присущи женщине-труженице. Теплота, чуткость и доброе сердце отличают женщину-мать. Белоруски умело лавируют между дедлайнами на работе и школьными собраниями, между личными мечтами и заботой о близких. О том, как им это удается и какую поддержку оказывает государство, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.
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Юлия Алексеюк, ведущая:
Вы как многодетная мама, как ощущаете эти преимущества, которые есть у вас?
Ольга Драцкая, старший инспектор группы организационно-аналитической работы и административно-процессуального контроля Ленинского РУВД г. Минска, многодетная мама:
Хочу сказать, что многодетной мамой быть – это прекрасно, особенно в нашей стране. Потому что от главы государства назначается материнский капитал, который ты можешь использовать на строительство жилья, если есть в этом необходимость. Буквально года полтора проходит, многодетные семьи с детками въезжают в свои собственные квартиры. В 2025 году глава ведомства нашего собрал всех многодетных мам-сотрудниц со всей республики, нас было 45 человек. В Национальной библиотеке за круглым столом мы обсуждали все насущные вопросы, какие есть проблемы, начиная от отдыха и заканчивая здравоохранением, если кому-то нужна будет помощь какая-то. В 2025 году был подписан приказ о выделении материальной помощи сотрудникам – многодетные семьи и которые воспитывают детей-инвалидов в размере 10 базовых величин. Раз в квартал такая выделяется матпомощь. Естественно, конечно, это ощутимая поддержка со стороны государства.
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