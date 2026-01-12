«Улли» обогнал «Хавьер» по количеству выпавшего снега и стал рекордсменом за последние десятилетия

Циклон «Улли», обрушившийся на Беларусь, стал рекордсменом по количеству осадков за последние десятилетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщили в Белгидромете, по объему выпавшего снега он обогнал «Хавьер» 2013 года.

Так, к утру 8 января высота снежного покрова в Беларуси составляла до 28 сантиметров, а к вечеру 9 января сугробы выросли до 43 сантиметров. Однако по силе ветра «Улли» уступил своему предшественнику: максимальные порывы во время нынешнего циклона достигали 19 метров в секунду, а во время «Хавьера» – 24-х. Что касается прогноза на ближайшую неделю, то морозная погода сохранится.

Марина Грицкевич, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

Температурный фон в ночные часы – от минус 17 до минус 23. В отдельные ночи не исключена вероятность понижения и до минус 25-30 градусов, особенно в ночь на четверг. Дневные максимумы тоже будут достаточно морозными: от минус 7 до минус 15. При этом осадки у нас будут идти в первой половине недели, а во второй половине недели, когда у нас установится в целом антициклональный характер погоды, осадки прекратятся.