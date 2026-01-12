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Новости по тегу #Юлия Иванова

Лекции экспертов и работа с психологами – каким будет проект «Девочка – Девушка – Женщина» узнали в БСЖ
12 января 2026 14:35

Лекции экспертов и работа с психологами – каким будет проект «Девочка – Девушка – Женщина» узнали в БСЖ

В Минске открыли обновлённую 2-ю поликлинику. Как масштабная модернизация отразится на качестве услуг?
18 января 2025 18:39

В Минске открыли обновлённую 2-ю поликлинику. Как масштабная модернизация отразится на качестве услуг?

В Москве при стрельбе в жилом доме погибли двое детей и двое взрослых
18 июня 2020 13:25

В Москве при стрельбе в жилом доме погибли двое детей и двое взрослых

«Минск, Благовещенск, Кострома: каждый шьёт небольшой квадратик». Уникальное панно из лоскутных работ соберут в Беларуси
27 марта 2019 12:39

«Минск, Благовещенск, Кострома: каждый шьёт небольшой квадратик». Уникальное панно из лоскутных работ соберут в Беларуси

«Ты понимаешь, что ты зачем-то нужен на этой земле». Как волонтёры отряда «Объятия» БРСМ БГУ дарят добро
17 мая 2018 07:43

«Ты понимаешь, что ты зачем-то нужен на этой земле». Как волонтёры отряда «Объятия» БРСМ БГУ дарят добро