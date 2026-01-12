Новости по тегу #Юлия Иванова

«В 2025 году мы защищали проект, который называется «Девочка – Девушка – Женщина». В 2026 году мы планируем его реализовать. Он очень интересен, потому что все начинается с девочки, переходит к женщине и потом уже, соответственно, к золотому возрасту наших женщин».
Сегодня поликлиника во Фрунзенском районе – наиболее высокотехнологичное медучреждение столицы. Хирургия, травматология, реабилитационный комплекс – есть все, что необходимо.
08 октября 2026 20:32
08 октября 2026 20:19
08 октября 2026 20:11
08 октября 2026 19:54
08 октября 2026 19:51
08 октября 2026 19:41
08 октября 2026 18:49
08 октября 2026 18:42