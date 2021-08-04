​Что по поводу протестов и санкций думают белорусы? Итоги масштабного соцопроса

Новости Беларуси. Каково отношение белорусов к протестам и санкциям? Аналитический центр EcooМ с привлечением фонда «Украинская политика» провел республиканский опрос общественного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно социсследованию, чуть более 25 % опрошенных считают, что санкции нацелены на то, чтобы сделать нашу жизнь хуже. 17,6 % респондентов уверены, что это отработка сценария давления на Россию. 15 % считают, что санкции направлены на то, чтобы сделать Беларусь зависимой.