Как приготовить правильный перекус? Советы диетолога

Позволить себе обедать дома может далеко не каждый. Когда большую часть дня проводишь на рабочем месте, лучшее, что можно сделать для своего желудка, – взять с собой перекус или в крайнем случае заказать еду. Однако не все предпочитают питаться вне дома.

Вероника Макаревич:

Ссобойки я никогда с собой не беру по нескольким причинам: во-первых, я никогда не ем утром, не завтракаю вообще. Только пью чашечку кофе и иду. Мне как-то так легче. Потому что если что-то поем, я себя как-то, наоборот, плохо чувствовать начинаю. Во-вторых, мне не очень аппетитно кушать еду из контейнера, у меня это с детства, мне просто неприятно. И когда ты с собой носишь еду – этот запах, при людях на работе кушать. У меня какое-то отторжение идет, и аппетит пропадает вовсе. Я лучше приду домой что-нибудь покушаю.

Понятие удобства для каждого свое. Но не стоит игнорировать тот факт, что несоблюдение режима питания вредно для организма. Именно поэтому диетологи настоятельно рекомендуют следить за кратностью приема пищи, где бы вы ни находились: дома, на работе и даже в гостях.

Катерина Давыдова, врач диетолог-нутрициолог:

Тот момент, когда люди завтракают дома, и приходят вечером с работы, и ужинают плотно достаточно – это вариант не про здоровье, не про формы, не про фигуры. Поэтому важно брать какой-то прием пищи с собой.

Начинать сборы стоит с выбора правильной посуды. Контейнер для еды должен быть стеклянным либо из пищевого пластика. Так как при подогреве еды в микроволновой печи, микрочастицы пластика непригодного для термической обработки попадают в пищу, а затем и в сам организм человека. Из чего же должен состоять идеальный перекус и что лучше всего приготовить? Давайте разбираться. Катерина Давыдова:

Мы можем брать отдельный прием пищи – тот, который человек себе запланировал. Сбалансированный по составу. Где будет белок растительного либо животного происхождения. Будут полезные жиры и овощи. Сейчас сезон овощей, ягод. Важно добавлять в свой рацион много овощей, зелени, чтобы получить максимальное количество витаминов. Максимальное количество клетчатки.

У такого способа питания есть свои преимущества: во-первых, стоимость. В ресторанах или кафе вам придется заплатить не только за еду, но и за труд поваров и официантов, а это в разы больше, чем затраты на покупки продуктов. Второй плюс ссобоек – экономия времени. Вам не придется тратить половину обеда на то, чтобы переместиться в какой-нибудь пункт питания, да и не во всех офисах есть свои столовые, в которых можно подкрепиться, а значит, путь к ним может быть долгим. Ну и наконец, проще контролировать то, что вы едите, если готовить это самостоятельно. А чем же специалисты рекомендуют питаться в жаркое время года?

Катерина Давыдова:

В летний период мы делаем акцент на белках, потому что белки – это строительный материал для всего организма. Если не очень хочется есть в жаркий период мясо или рыбу, то можно делать акцент на яйцах, на орехах. Авокадо – прекрасный источник растительных белков. Здесь могут подойти семена, можно сделать какой-то салатик из авокадо вместе с семенами, вместе с орешками, снабдить это все зеленью, клетчаткой дополнительной, добавить косточки граната, например, для сладости. Это будет неплохой вариант для перекуса либо для основного приема пищи.

Сало – один из продуктов, который вызывает у людей массу противоречий. Одни думают, что от него можно поправиться. А другие и вовсе в замешательстве, можно ли включать его рацион, в особенности летом. Катерина Давыдова:

Сало на самом деле такой исключительный продукт, все его боятся. Все думают, что он будет как-то влиять на набор массы тела, на лишний вес. Однако в составе сала находятся полезные жиры животного происхождения. Это тот же холестерин, который уходит в метаболизм, и за счет него строятся гормоны, в частности половые гормоны. За счет него строятся также различные пищеварительные соки – это желчь наша, которая участвует в пищеварении. Средняя суточная норма для здорового человека – это где-то 20 грамм сала в день.

При неосторожном употреблении пищи есть риск заразиться бактериально-кишечными инфекциями. Наиболее опасными пищевыми продуктами в летний период являются блюда из яиц, многокомпонентные салаты и заливные блюда.