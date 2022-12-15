«От него как отскакивает». На каких людей не действует сглаз?

Когда дела идут не так, как хотелось бы, наше внимание концентрируется на отрицательных моментах. Все валится из рук, и череда неприятностей не прекращается. Однако часто мы нагнетаем и усугубляем то, что легко можно решить, если взяться за проблему прямо сейчас. О том, как остановить черную полосу и разбудить страсть к жизни даже в непростых ситуациях, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Кто-то может что-то навести, то есть сглазы существуют или нет?

Татьяна Дунаева, мастер эзотерических практик:

Существуют, это такое энергопоражение очень распространенное. Как можно навести сглаз – я не знаю, стоит ли говорить? Не стоит. Ольга Шерснева:

Тогда скажите, как от него защититься – это, мне кажется, более полезно. Татьяна Дунаева:

Самая лучшая защита – это и есть мы сами. Мы должны действительно воспитывать в себе волю, дух. Быть такими людьми сильными достаточно, не открываться, не подпускать близко. Как психологи говорят: хорошо расставленные границы должны быть – знать, с кем взаимодействовать, следить за своим окружением. Много чего может быть. Если брать эзотерику и оккультизм, то можно создать себе амулет. Например, если вы религиозный человек – может, атрибут этой религии. В христианстве – это крестик. Но крестик только тот, который вам крестили. Потому что, если вы купили просто обычный крестик – это бижутерия.