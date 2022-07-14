«Легендарный фестиваль». С кем из зарубежных артистов удалось поговорить за кулисами «Славянского базара»?
Новости Беларуси. Открытия XXXI Международного музыкального фестиваля «Славянский базар» ждали с нетерпением как зрители, так и его участники. За все время своего существования, а это уже более 30 лет, он стал поистине родным для абсолютно каждого белоруса и даже тех, кто является его гостем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алина Артц, телеведущая, певица (Россия):
«Славянский базар» – это совершенно особенный легендарный фестиваль. Очень мало таких грандиозных мероприятий на нашей планете, которые существуют стабильно более 30 лет. Сегодня у нас торжественное открытие 31-го фестиваля, для меня это невероятная честь, быть причастной. Я приехала на «Славянский базар» уже девятый раз. Представляете, насколько это важно не только для артистов, но и для всех гостей и телезрителей. Ведь радость и вера в лучшее будущее не только людей объединяет, неважно, каких национальностей, но еще и оздоравливает, дарит веру и энергию, что все на нашей планете нормализуется. Поэтому крайне важно, чтобы «Славянский базар» только процветал и набирал еще большие обороты, насколько это возможно.
Марио Пьетродарки:
На этом фестивале, в этом городе очень много позитивных эмоций испытывал до того как приехал, а вчера уже случился концерт – это было невероятно, незабываемо. Поэтому, да, невероятные эмоции.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Не обошлось сегодня без поздравления – глава государства вручил специальную премию «Через искусство – к миру и взаимопониманию» Анатолию Ярмоленко и заслуженному коллективу «Сябры», премии Союзного государства и приз обладателю Гран-при международного детского конкурса.
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