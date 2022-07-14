«Для меня это знаковое событие». Алёна Ланская о «Славянском базаре»

Новости Беларуси. Открытия XXXI Международного музыкального фестиваля «Славянский базар» ждали с нетерпением как зрители, так и его участники. За все время своего существования, а это уже более 30 лет, он стал поистине родным для абсолютно каждого белоруса и даже тех, кто является его гостем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Ланская, заслуженная артистка Беларуси:

Мы счастливы, что мы приехали сегодня в Витебск, традиционно «Славянский базар». Для меня вообще это знаковое событие. В свое время я выиграла конкурс молодых исполнителей. И каждый раз, приезжая в Витебск, для меня это большой праздник, большое счастье, это наполнение эмоциями. Более того, Витебск это уже родной город. За славянским народом всегда стояла сила, всегда стоял род, и то, что мы проводим «Славянский базар» это как раз таки ода нашим славянским корням. И каждый раз, когда славянский базар проводится, думаю, что наши корни, наши деды и прадеды, нас чувствуют и слышат.

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