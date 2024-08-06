Лебедева: если мы не будем помнить о прошедших войнах, у нас никогда не будет мира

Ксения Лебедева, специальный корреспондент АТН Белтелерадиокомпании:

Я росла в таком окружении, где мужчины всегда увлекались оружием и чтили подвиги своих предков. Потому что и дедушка он у меня партизанил, и отец он служил в ВДВ. Отец у меня за 12 лет хорошо владеет оружием. И поэтому я вот жила и росла среди всего этого, и я хорошо знаю все эти моменты. И, скажем так, впитала. и рассказы, и наблюдал за тем, как смотрят эти фильмы, как нас вместе с собой рядом сажали того, что мы смотрели. и вот, наверное, прививали вот эту культуру. Потому что без этого, наверное, нормальный человек не вырастет. Он должен помнить историю своих предков. И, безусловно, если мы не будем помнить войны, которые проходили по нашей земле, у нас не будет никогда мира. И об этом тоже нужно помнить. Это нужно знать. Иначе мы не будем понимать, для чего и ради чего все это происходит.

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