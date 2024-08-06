Под Зельвой обнаружены фрагменты танка Т-34 – в чём уникальность находки?
Эхо Великой Отечественной. Под Зельвой обнаружены фрагменты танка Т-34, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одна из самых редких модификаций легендарной машины около 80 лет пролежала под трехметровым слоем грунта прямо под дорогой. Фрагменты боевой машины специалисты доставали из-под земли несколько суток. В чем уникальность находки и какая дальнейшая судьба танка?
Расскажет Влада Родовская.
Легендарная 34-ка. Самая известная боевая машина Великой Отечественной. Эталон танкостроения знаком каждому. И в наше время не утратил своего значения. Сегодня постаменты с выдающимся образцом военной техники по всему боевому пути Красной армии. «Ласточку», как ласково называл Т-34 Сталин, показывали в фильмах, отражали на полотнах и до сих пор пишут о нем в книгах. Танк Победы, именно он во многом решил исход Великой Отечественной войны.
Белорусская земля даже спустя 8 десятков лет раскрывает тайны Великой Отечественной войны. На территории страны продолжают находить боевую технику тех лет. Осенью 2023 года из реки Щара в Мостовском районе подняли артиллерийский тягач, которому более 80 лет. А на днях во время дорожных работ под Зельвой нашли настоящий исторический клад – фрагменты танка Т-34.
Михаил Метла, помощник директора по юридическим вопросам историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:
На месте внутренние войска, саперы работали. В процессе были обнаружены боеприпасы неразорвавшиеся, фактически новые. Милиция обеспечивала порядок, сохранность всего. Совместными усилиями, все вместе мы шаг за шагом достали остатки, которые находились фактически под дорогой.
За последний месяц это не первая находка по трассе Волковыск-Зельва. Здесь уже обнаружили 37 снарядов и две боевые гранаты времен Великой Отечественной. И найденный танк подтверждает: на этом месте шел кровопролитный бой. По предварительной версии, боевая машина была взрована фашистами.
Подробности в видео.