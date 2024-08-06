Под Зельвой обнаружены фрагменты танка Т-34 – в чём уникальность находки?

Эхо Великой Отечественной. Под Зельвой обнаружены фрагменты танка Т-34, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одна из самых редких модификаций легендарной машины около 80 лет пролежала под трехметровым слоем грунта прямо под дорогой. Фрагменты боевой машины специалисты доставали из-под земли несколько суток. В чем уникальность находки и какая дальнейшая судьба танка? Расскажет Влада Родовская.

Легендарная 34-ка. Самая известная боевая машина Великой Отечественной. Эталон танкостроения знаком каждому. И в наше время не утратил своего значения. Сегодня постаменты с выдающимся образцом военной техники по всему боевому пути Красной армии. «Ласточку», как ласково называл Т-34 Сталин, показывали в фильмах, отражали на полотнах и до сих пор пишут о нем в книгах. Танк Победы, именно он во многом решил исход Великой Отечественной войны.

Белорусская земля даже спустя 8 десятков лет раскрывает тайны Великой Отечественной войны. На территории страны продолжают находить боевую технику тех лет. Осенью 2023 года из реки Щара в Мостовском районе подняли артиллерийский тягач, которому более 80 лет. А на днях во время дорожных работ под Зельвой нашли настоящий исторический клад – фрагменты танка Т-34.

Михаил Метла, помощник директора по юридическим вопросам историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

На месте внутренние войска, саперы работали. В процессе были обнаружены боеприпасы неразорвавшиеся, фактически новые. Милиция обеспечивала порядок, сохранность всего. Совместными усилиями, все вместе мы шаг за шагом достали остатки, которые находились фактически под дорогой.