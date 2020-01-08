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Каскадёр: «Я и горел, и тонул, и на машине переворачивался»

08 января 2020 12:41
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Технологии в кино зашли настолько далеко, что показать на экране можно практически невозможное, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси»

Каскадёр: «Я и горел, и тонул, и на машине переворачивался»-1

Спецэффекты и перевоплощения – на грани фантастики. И всё своими силами.

Роман Королев, председатель Ассоциации каскадеров и трюкового искусства Беларуси:
Я и горел, и тонул, и на машине переворачивался. В основном, все сложные трюки связаны с машинами, это требует определенных расчётов. Надо готовить машину, водителя, трассу, надо готовить всё. И предусмотреть всё, потому что очень опасно.

Каскадёр: «Я и горел, и тонул, и на машине переворачивался»-4

# Кино # Культура # Роман Королев

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