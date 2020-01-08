Каскадёр: «Я и горел, и тонул, и на машине переворачивался»

Технологии в кино зашли настолько далеко, что показать на экране можно практически невозможное, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси» .

Спецэффекты и перевоплощения – на грани фантастики. И всё своими силами.

Роман Королев, председатель Ассоциации каскадеров и трюкового искусства Беларуси:

Я и горел, и тонул, и на машине переворачивался. В основном, все сложные трюки связаны с машинами, это требует определенных расчётов. Надо готовить машину, водителя, трассу, надо готовить всё. И предусмотреть всё, потому что очень опасно.