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Воскресенский: помилование, как в случае с Кригером, змагарам делать нельзя

30 июля 2024 20:41
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях политолог Юрий Воскресенский. Обсудим самые актуальные темы!

Воскресенский: помилование, как в случае с Кригером, змагарам делать нельзя-1

Юрий Воскресенский, политолог:
В политике очень важное правило – хотя бы соблюдать фасадную часть. Те, которые публично вылазят, хотя бы должны соблюдать фасадную часть. Поэтому, когда маргинал-Латушко свою новую наложницу ставит спикером парламента, а та, вместо того, чтобы представить программу развития Беларуси, показывает свои татуировки на лошадиных плечах, простите, но это несоблюдение фасадной части. Это снова проигрыш, это снова заведомо пища для наших пропагандистов. Но я хочу сказать, что помилование, как в случае с Кригером, для них его делать нельзя. Вот пусть они там остаются. Копают могилы Ван Гога, копают кучи с объедками, копают свое нижнее белье и демонстрируют друг другу фривольные татуировки. Змагарам тут не место. Точка.

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# Григорий Азарёнок # Юрий Воскресенский

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