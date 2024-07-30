Воскресенский: помилование, как в случае с Кригером, змагарам делать нельзя

Юрий Воскресенский, политолог:

В политике очень важное правило – хотя бы соблюдать фасадную часть. Те, которые публично вылазят, хотя бы должны соблюдать фасадную часть. Поэтому, когда маргинал-Латушко свою новую наложницу ставит спикером парламента, а та, вместо того, чтобы представить программу развития Беларуси, показывает свои татуировки на лошадиных плечах, простите, но это несоблюдение фасадной части. Это снова проигрыш, это снова заведомо пища для наших пропагандистов. Но я хочу сказать, что помилование, как в случае с Кригером, для них его делать нельзя. Вот пусть они там остаются. Копают могилы Ван Гога, копают кучи с объедками, копают свое нижнее белье и демонстрируют друг другу фривольные татуировки. Змагарам тут не место. Точка.

Читайте также:

Азаренок об открытии Олимпиады в Париже: никто в мире, кроме наших беглых, не взялся их оправдать!

Петровский: Лукашенко и Путин на Валааме обсуждали не выборы в США, а реализацию союзных программ

Клишевич: все советы Запада основывались на том, чтобы лишить нас реальной независимости