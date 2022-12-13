Лазуткин: украинцы выбрали доброго Зеленского, который в сериале обещал не воевать. А он бросил их в топку войны

По мере развертывания СВО Россия столкнулась с сильными националистическими настроениями в украинских войсках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как говорят специалисты, в такой ситуации для увеличения нашего воздействия необходимо, чтобы боевые действия складывались неудачно для противника. Но проблема в том, что любые действия ВСУ Киев представляет как успехи, даже имея фактическое соотношение потерь 1 к 8 или 1 к 7. Получается замкнутый круг, где общество ежедневно убеждают в победах, и это – ключевой элемент стратегии Киева в информационно-психологической войне. Подробнее расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, СТВ:

Когда началось АТО и ВСУ разбили под Дебальцево, те долго рассказывали, что против них воюет спецназ ГРУ, какие-то секретные русские части, но потом признали, что в ополчении все-таки были местные, но наркоманы и бомжи. Как их бомжи взяли в котел, после которого можно было дойти до Киева, ВСУ не говорят, но в новой Украине происходило переосмысление: а что это за люди на востоке и почему они с нами не хотят жить. И там боролось две точки зрения. Первая, что это тоже украинцы, только неправильные, неполноценные. Надо установить над ними контроль с помощью добробатов, провести чистки и потом промывать мозги. Вот с Харьковом и Мариуполем, где они сохранили контроль, так и получилось. Там были созданы самые мощные общественные организации националистов, сильнее, чем в Киеве, и работа велась от детских домов, школ, садов, вплоть до студентов. Они примерно понимали, куда будет нанесен удар лет через 5-10, и за это время формировали опорную базу среди населения. Чтобы им не просто не стреляли в спину (их же там все ненавидели), а чтобы помогали, кричали «Слава Украине» и сдавали русских. В Харькове этими процессами успешно занимался Аваков, который был мэром, а потом стал министром МВД.

Андрей Лазуткин:

У него в Харькове был свой спецназ «Ягуар», это такая личная маленькая армия, вот она на кадрах. Они охотились на активистов, сажали в подвал, пытали, потом обменивали за деньги. Самых активных убили, менее активных обменяли, ну а в массе своей граждане смотрят, кто сильнее. И вот так Харьков остался под их контролем. Но был еще Донецк, Луганск и Крым, которые невозможно контролировать военным путем и как-то обрабатывать людей. Вот тогда появилась вторая идея, что нам нужны только территории. И ближе к концу срока Порошенко это говорил открыто. Хотя Минские соглашения предполагали, что ДНР и ЛНР войдут обратно в состав Украины, что у них будет фракция в Верховной Раде, что они смогут проводить там свою точку зрения, понятно, на что рассчитывала и Россия. Поэтому республики долго не признавали, ну а Украина под видом переговоров тянула время. Для чего? Чтобы решить вопрос военным путем. Людей надо было просто выгнать с этих территорий, и если Порошенко сам это не озвучивал, типа, я за мир, то вот наша армия, наши побратимы, наши лидеры мнений меня не поймут. И в это же время там снимали, например, кино. Это же самая массовая форма пропаганды. И как вы думаете, о чем это кино? Что мы все подпишем соглашения и будем жить дружно? Нет.

Андрей Лазуткин:

На Каннском фестивале за такое дали Золотую пальмовую ветвь. Быдло в Донецке пытает героя с украинским флагом на плечах, чтобы уже самый дурак понял, какие это плохие люди. Только вот когда началась спецоперация, оказалось, что это ваши дорогие украинцы приматывают людей к столбам, раздевают и бьют палками, а никакое не ополчение. И это не говоря о том, как эти герои из ВСУ не в кино, а на самом деле пытали и убивали людей. А в этом фильме еще прекрасная концовка, что обстрелы Донецка, оказывается, снимали актеры, а потом этих актеров убило ФСБ. То есть украинской и западной аудитории, это же для них снималось, объясняют, что российская пропаганда показывает вам фейки и вот как эти фейки делают. Русские сами себя обстреливают, а потом сами себя убивают. Правда, сегодня украинские снаряды по Донецку прилетают каждый день и без всяких актеров. Вот вам разница между кино и жизнью. Все ровно наоборот. И накануне Зеленский уже прямо сказал, что Минские соглашения соблюдать не будет. Это был первый сигнал к войне, то есть как минимум уже тогда они создавали ударную группировку. Но главное, за 8 лет там нарыли огромный укрепрайон, который штурмуют до сих пор по 100, по 200 метров в день. Укрепления там не просто так, а чтобы обстреливать Донецк с защищенных позиций, что они и делают. Грады, мины-лепестки, все, что туда прилетает – это все работает по площадям. То есть они понимали, что в ДНР их все ненавидят, жить с Украиной люди не будут, и их вынуждали таким образом покидать город.

Андрей Лазуткин:

А что делать, если по вам стреляют каждый день? Вот их тактика, надо обезлюживать территории. Поэтому не стоить думать, что у Украины какая-то прекрасная пропаганда, которой нет у нас. Просто они все делают через кровь и убийства. И получается быстро. А для убеждения нужно время, которого нет. Чтобы вы понимали, Донецк – это город-миллионник. Население там было очень разное, это не только шахтеры. Как рассказывали, когда началось АТО, на окраинах города велись боевые действия, а в центре работали ночные клубы, кафе, рестораны, то есть шла не просто мирная жизнь, а отдельные люди жили так, будто все это их не касается. И только за восемь лет боев, обстрелов, смертей и почти год спецоперации из жителей Донецка и Луганска получились самые мотивированные бойцы и гражданские. Вот это настоящая опора России в регионе. И это не те же самые люди, которые жили в Херсоне, в Запорожье, в других новых областях. То есть, грубо говоря, восемь лет нужно, чтобы сформировать мировоззрение, чтобы люди не только брали бесплатную гуманитарку и говорили «спасибо», но и потом вступали в тероборону, были мотивированными бойцами, понимали, за что воюют. А за 6-7 месяцев этого сделать невозможно, поэтому структуры власти пока непрочные.

Андрей Лазуткин:

Но эти вещи зеркальные. В Украине происходило такое же изменение части общества, которое было вовлечено в войну на востоке. Это силовые структуры, их семьи, это несколько волн мобилизации, которые проходили при Порошенко, это волонтеры, которые зарабатывали на войне, это СМИ и депутаты. То есть и с другой стороны появилась очень мотивированная группа, типа того же «Азова». Это же был не просто полк МВД на 2 000 штыков, у них было несколько десятков гражданских организаций-спутников по всей Украине, детских, молодежных, волонтерских, спортивных, свои СМИ, свои каналы с западными структурами. И вокруг военного ядра группировалось до 50 тысяч человек гражданских, особенно в Киеве, в Харькове и в Мариуполе, который стал их базой. Остальные украинцы к войне относились безразлично. Власть сама по себе, мы сами по себе, наша хата с краю. И вот эти украинцы выбрали доброго Зеленского, который в сериале обещал не воевать и всех помирить. А Зеленский бросил их в топку войны.