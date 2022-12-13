Лазуткин: украинцы выбрали доброго Зеленского, который в сериале обещал не воевать. А он бросил их в топку войны
По мере развертывания СВО Россия столкнулась с сильными националистическими настроениями в украинских войсках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как говорят специалисты, в такой ситуации для увеличения нашего воздействия необходимо, чтобы боевые действия складывались неудачно для противника. Но проблема в том, что любые действия ВСУ Киев представляет как успехи, даже имея фактическое соотношение потерь 1 к 8 или 1 к 7. Получается замкнутый круг, где общество ежедневно убеждают в победах, и это – ключевой элемент стратегии Киева в информационно-психологической войне.
Подробнее расскажет Андрей Лазуткин.
Андрей Лазуткин, СТВ:
Когда началось АТО и ВСУ разбили под Дебальцево, те долго рассказывали, что против них воюет спецназ ГРУ, какие-то секретные русские части, но потом признали, что в ополчении все-таки были местные, но наркоманы и бомжи. Как их бомжи взяли в котел, после которого можно было дойти до Киева, ВСУ не говорят, но в новой Украине происходило переосмысление: а что это за люди на востоке и почему они с нами не хотят жить.
И там боролось две точки зрения. Первая, что это тоже украинцы, только неправильные, неполноценные. Надо установить над ними контроль с помощью добробатов, провести чистки и потом промывать мозги. Вот с Харьковом и Мариуполем, где они сохранили контроль, так и получилось. Там были созданы самые мощные общественные организации националистов, сильнее, чем в Киеве, и работа велась от детских домов, школ, садов, вплоть до студентов.
Они примерно понимали, куда будет нанесен удар лет через 5-10, и за это время формировали опорную базу среди населения. Чтобы им не просто не стреляли в спину (их же там все ненавидели), а чтобы помогали, кричали «Слава Украине» и сдавали русских. В Харькове этими процессами успешно занимался Аваков, который был мэром, а потом стал министром МВД.
Андрей Лазуткин:
У него в Харькове был свой спецназ «Ягуар», это такая личная маленькая армия, вот она на кадрах. Они охотились на активистов, сажали в подвал, пытали, потом обменивали за деньги. Самых активных убили, менее активных обменяли, ну а в массе своей граждане смотрят, кто сильнее. И вот так Харьков остался под их контролем.
Но был еще Донецк, Луганск и Крым, которые невозможно контролировать военным путем и как-то обрабатывать людей. Вот тогда появилась вторая идея, что нам нужны только территории. И ближе к концу срока Порошенко это говорил открыто. Хотя Минские соглашения предполагали, что ДНР и ЛНР войдут обратно в состав Украины, что у них будет фракция в Верховной Раде, что они смогут проводить там свою точку зрения, понятно, на что рассчитывала и Россия. Поэтому республики долго не признавали, ну а Украина под видом переговоров тянула время. Для чего? Чтобы решить вопрос военным путем. Людей надо было просто выгнать с этих территорий, и если Порошенко сам это не озвучивал, типа, я за мир, то вот наша армия, наши побратимы, наши лидеры мнений меня не поймут.
И в это же время там снимали, например, кино. Это же самая массовая форма пропаганды. И как вы думаете, о чем это кино? Что мы все подпишем соглашения и будем жить дружно? Нет.
Андрей Лазуткин:
На Каннском фестивале за такое дали Золотую пальмовую ветвь. Быдло в Донецке пытает героя с украинским флагом на плечах, чтобы уже самый дурак понял, какие это плохие люди. Только вот когда началась спецоперация, оказалось, что это ваши дорогие украинцы приматывают людей к столбам, раздевают и бьют палками, а никакое не ополчение. И это не говоря о том, как эти герои из ВСУ не в кино, а на самом деле пытали и убивали людей.
А в этом фильме еще прекрасная концовка, что обстрелы Донецка, оказывается, снимали актеры, а потом этих актеров убило ФСБ. То есть украинской и западной аудитории, это же для них снималось, объясняют, что российская пропаганда показывает вам фейки и вот как эти фейки делают. Русские сами себя обстреливают, а потом сами себя убивают. Правда, сегодня украинские снаряды по Донецку прилетают каждый день и без всяких актеров.
Вот вам разница между кино и жизнью. Все ровно наоборот. И накануне Зеленский уже прямо сказал, что Минские соглашения соблюдать не будет. Это был первый сигнал к войне, то есть как минимум уже тогда они создавали ударную группировку. Но главное, за 8 лет там нарыли огромный укрепрайон, который штурмуют до сих пор по 100, по 200 метров в день. Укрепления там не просто так, а чтобы обстреливать Донецк с защищенных позиций, что они и делают. Грады, мины-лепестки, все, что туда прилетает – это все работает по площадям. То есть они понимали, что в ДНР их все ненавидят, жить с Украиной люди не будут, и их вынуждали таким образом покидать город.
Андрей Лазуткин:
А что делать, если по вам стреляют каждый день? Вот их тактика, надо обезлюживать территории. Поэтому не стоить думать, что у Украины какая-то прекрасная пропаганда, которой нет у нас. Просто они все делают через кровь и убийства. И получается быстро. А для убеждения нужно время, которого нет.
Чтобы вы понимали, Донецк – это город-миллионник. Население там было очень разное, это не только шахтеры. Как рассказывали, когда началось АТО, на окраинах города велись боевые действия, а в центре работали ночные клубы, кафе, рестораны, то есть шла не просто мирная жизнь, а отдельные люди жили так, будто все это их не касается. И только за восемь лет боев, обстрелов, смертей и почти год спецоперации из жителей Донецка и Луганска получились самые мотивированные бойцы и гражданские. Вот это настоящая опора России в регионе. И это не те же самые люди, которые жили в Херсоне, в Запорожье, в других новых областях.
То есть, грубо говоря, восемь лет нужно, чтобы сформировать мировоззрение, чтобы люди не только брали бесплатную гуманитарку и говорили «спасибо», но и потом вступали в тероборону, были мотивированными бойцами, понимали, за что воюют. А за 6-7 месяцев этого сделать невозможно, поэтому структуры власти пока непрочные.
Андрей Лазуткин:
Но эти вещи зеркальные. В Украине происходило такое же изменение части общества, которое было вовлечено в войну на востоке. Это силовые структуры, их семьи, это несколько волн мобилизации, которые проходили при Порошенко, это волонтеры, которые зарабатывали на войне, это СМИ и депутаты. То есть и с другой стороны появилась очень мотивированная группа, типа того же «Азова».
Это же был не просто полк МВД на 2 000 штыков, у них было несколько десятков гражданских организаций-спутников по всей Украине, детских, молодежных, волонтерских, спортивных, свои СМИ, свои каналы с западными структурами. И вокруг военного ядра группировалось до 50 тысяч человек гражданских, особенно в Киеве, в Харькове и в Мариуполе, который стал их базой.
Остальные украинцы к войне относились безразлично. Власть сама по себе, мы сами по себе, наша хата с краю. И вот эти украинцы выбрали доброго Зеленского, который в сериале обещал не воевать и всех помирить. А Зеленский бросил их в топку войны.
Андрей Лазуткин:
Все, что от него требовали перед февралем – прекратить обстрелы Донецка и выполнять Минские соглашения. При этом Россия предупредила три раза, что на присутствие НАТО будет военно-технический ответ.
Но теперь уже спецоперация затронула каждого, нейтральных не осталось. И поскольку они сидят без света и тепла, все они будут озлоблены на русских. Это уже не говоря о тех, кто потерял на фронте родственников и друзей. Если у ВСУ потери 100 тысяч, как говорят в ЕС, вот у вас сразу группа минимум в 300 тысяч человек, которые вас будут ненавидеть очень долго, как хорваты сербов. Можно им 100 раз рассказывать, что виноват Зеленский, НАТО, майдан, Байден, но люди так не рассуждают. Все любят простые ответы на сложные вопросы.
А с вами был Андрей Лазуткин и выпуск «Занимательной политологии».
Подписывайтесь на нас в Telegram!