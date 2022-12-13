«Наконец-то получаем квартиру». Две многоэтажки для очередников сдали в Чижовке

Новости Беларуси. В Заводском районе сдали два новых девятиэтажных дома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Заводском районе сдали два новых девятиэтажных дома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Они появились в микрорайоне Чижовка-6. Новостройки расположены в границах улиц Уборевича – Чижевских – Корзюки. Многоэтажки на 122 и 70 квартир. Новоселами стали минчане, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это многодетные семьи и очередники.
Юлия Батяновская-Малак, многодетная мама:
Впечатления самые светлые и радужные. Все произошло очень быстро. Наконец-то получаем квартиру. У нас трое деток, она нам будет не лишней. Все произошло очень быстро: менее года от приглашения подать документы до получения ключей.
Застройка столичных микрорайонов Чижовка-6 и 6А почти завершена. В эксплуатацию уже введено 11 панельных домов. В планах сдача еще двух многоэтажек и паркинга. Кроме того, территорию жилого комплекса благоустроят зелеными насаждениями и живой изгородью.
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