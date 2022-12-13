«Наконец-то получаем квартиру». Две многоэтажки для очередников сдали в Чижовке

Новости Беларуси. В Заводском районе сдали два новых девятиэтажных дома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Они появились в микрорайоне Чижовка-6. Новостройки расположены в границах улиц Уборевича – Чижевских – Корзюки. Многоэтажки на 122 и 70 квартир. Новоселами стали минчане, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это многодетные семьи и очередники.

Юлия Батяновская-Малак, многодетная мама:

Впечатления самые светлые и радужные. Все произошло очень быстро. Наконец-то получаем квартиру. У нас трое деток, она нам будет не лишней. Все произошло очень быстро: менее года от приглашения подать документы до получения ключей.