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«Наконец-то получаем квартиру». Две многоэтажки для очередников сдали в Чижовке

13 декабря 2022 13:32
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Новости Беларуси. В Заводском районе сдали два новых девятиэтажных дома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Наконец-то получаем квартиру». Две многоэтажки для очередников сдали в Чижовке-1

Они появились в микрорайоне Чижовка-6. Новостройки расположены в границах улиц Уборевича – Чижевских – Корзюки. Многоэтажки на 122 и 70 квартир. Новоселами стали минчане, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это многодетные семьи и очередники.

«Наконец-то получаем квартиру». Две многоэтажки для очередников сдали в Чижовке-4

Юлия Батяновская-Малак, многодетная мама:
Впечатления самые светлые и радужные. Все произошло очень быстро. Наконец-то получаем квартиру. У нас трое деток, она нам будет не лишней. Все произошло очень быстро: менее года от приглашения подать документы до получения ключей.

«Наконец-то получаем квартиру». Две многоэтажки для очередников сдали в Чижовке-7

Застройка столичных микрорайонов Чижовка-6 и 6А почти завершена. В эксплуатацию уже введено 11 панельных домов. В планах сдача еще двух многоэтажек и паркинга. Кроме того, территорию жилого комплекса благоустроят зелеными насаждениями и живой изгородью.

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# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Юлия Батяновская-Малак # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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