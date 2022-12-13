При недомогании лучше оставаться дома. В Минске отмечается сезонный рост ОРВИ

Новости Беларуси. Минские медики отмечают сезонный рост числа заболевших ОРВИ. Почти 70 % из них – дети. В 2022 году он начал циркулировать раньше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В зоне риска пожилые люди, беременные, дети и лица с хроническими заболеваниями. Сформировать иммунитет помогает вакцинация. В Минске прививочная кампания против гриппа уже завершена. Защиту получило более 40 % населения. Это поможет сформировать коллективный иммунитет.

Светлана Ермак, главный санитарный врач Минска:

Мы обращаем внимание на необходимость ревакцинации и надеемся, что кампания вакцинации против гриппа обеспечит нам необходимый коллективный иммунитет, к которому мы стремимся.

Чтобы защититься от гриппа, медики рекомендуют избегать контакта с заболевшими, регулярно мыть руки и вести здоровый образ жизни. При недомогании лучше оставаться дома. В случае повышения температуры и появлении кашля обращаться за медицинской помощью.