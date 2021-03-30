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«Приходишь и у них успокаиваешься». Посмотрите, каких кроликов разводит жительница Узденского района

30 марта 2021 15:49
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Новости Беларуси. Тамара Лапуста из поселка Новый Узденского района и не думала, что однажды всерьез займется кролиководством, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Изначально много экспериментировала. Сейчас имеет к делу свой подход, но он уже стал профессиональным. Есть система ухода за животными, разработан рацион кормления. На мини-ферме уже сотни кроликов.

Подробнее в материале Ольги Шерсневой.

«Приходишь и у них успокаиваешься». Посмотрите, каких кроликов разводит жительница Узденского района-1

Ольга Шерснева, корреспондент:
Разведение кроликов требует не только финансовых вложений, но времени и сил – животным необходимо специализированное питание и уход. Поэтому день Тамары Михайловны расписан буквально по минутам.

«Приходишь и у них успокаиваешься». Посмотрите, каких кроликов разводит жительница Узденского района-4

Первых кроликов Тамара Михайловна Лапуста завела 20 лет назад. Сначала это была просто часть большого хозяйства – на подворье жили индюки, утки, гуси и корова. Но затем разведение пушистиков превратилось в настоящее хобби. Семь лет назад женщина познакомилась с калифорнийской породой. Свои шаги начинала по книгам. Сама разработала для животных умные клетки, где тепло, светло и есть специальная кормушка.

«Приходишь и у них успокаиваешься». Посмотрите, каких кроликов разводит жительница Узденского района-7

Тамара Лапуста, жительница поселка Новый:
Когда я приезжаю с работы, кажется, уставшая – можно было бы отдохнуть. Но я не могу, я иду в хозяйство, потому что меня ждут мои питомцы: их надо почистить, попоить, вымыть, вычистить. Даже если настроение плохое – приходишь и у них успокаиваешься.

«Приходишь и у них успокаиваешься». Посмотрите, каких кроликов разводит жительница Узденского района-10

Молодняк Тамара Михайловна не закупает, а выращивает сама. Сегодня подворье – это более сотни кроликов. Для них женщина сама разработала витаминизированный рацион. Ведь правило простое: хороший корм – здоровый кролик. Сено хозяйка заготавливает тоже сама.

«Приходишь и у них успокаиваешься». Посмотрите, каких кроликов разводит жительница Узденского района-13

Тамара Лапуста:
Беру косу в руки, утречком встала – до семи, до восьми утра, пока солнце не пригрело, скашиваю. Сушить, конечно, тоже сложно, потому что надо выбегать и от дождика – но домашнее сено есть домашнее сено. Оно зелененькое, витаминизированное, а тем более люцерна. В самой люцерне, особенно в зеленой, кладезь всех витаминов.

«Приходишь и у них успокаиваешься». Посмотрите, каких кроликов разводит жительница Узденского района-16

Каждое утро проводит осмотр питомцев. Заболевших относит в отдельные клетки, так называемый изолятор. Здесь кролик проходит лечение лекарственными травами.

«Приходишь и у них успокаиваешься». Посмотрите, каких кроликов разводит жительница Узденского района-19

Тамара Лапуста:
Пришла их кормить, а у них глазки больные уже такие. Сидит невеселенький, забитый в уголочек. Я поглядела – животик уже плотненький такой. Тут клетка была чистая – я их сюда быстренько поместила, наложила в основном полынь, конский щавель и лист дуба и осины. И они выздоравливают.

«Приходишь и у них успокаиваешься». Посмотрите, каких кроликов разводит жительница Узденского района-22

Когда-то Тамара Михайловна все осваивала методом проб и ошибок, причем последних было достаточно. Сегодня она ведет настоящую племенную работу. Составила родословную каждого кролика. Планы у Тамары Михайловны большие, в том числе заменить клетки на новые. Так что пушистики заживут с еще большим комфортом.

# Животные # общество # Тамара Лапуста # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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