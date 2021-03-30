«Приходишь и у них успокаиваешься». Посмотрите, каких кроликов разводит жительница Узденского района

Новости Беларуси. Тамара Лапуста из поселка Новый Узденского района и не думала, что однажды всерьез займется кролиководством, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Изначально много экспериментировала. Сейчас имеет к делу свой подход, но он уже стал профессиональным. Есть система ухода за животными, разработан рацион кормления. На мини-ферме уже сотни кроликов. Подробнее в материале Ольги Шерсневой.

Ольга Шерснева, корреспондент:

Разведение кроликов требует не только финансовых вложений, но времени и сил – животным необходимо специализированное питание и уход. Поэтому день Тамары Михайловны расписан буквально по минутам.

Первых кроликов Тамара Михайловна Лапуста завела 20 лет назад. Сначала это была просто часть большого хозяйства – на подворье жили индюки, утки, гуси и корова. Но затем разведение пушистиков превратилось в настоящее хобби. Семь лет назад женщина познакомилась с калифорнийской породой. Свои шаги начинала по книгам. Сама разработала для животных умные клетки, где тепло, светло и есть специальная кормушка.

Тамара Лапуста, жительница поселка Новый:

Когда я приезжаю с работы, кажется, уставшая – можно было бы отдохнуть. Но я не могу, я иду в хозяйство, потому что меня ждут мои питомцы: их надо почистить, попоить, вымыть, вычистить. Даже если настроение плохое – приходишь и у них успокаиваешься.

Молодняк Тамара Михайловна не закупает, а выращивает сама. Сегодня подворье – это более сотни кроликов. Для них женщина сама разработала витаминизированный рацион. Ведь правило простое: хороший корм – здоровый кролик. Сено хозяйка заготавливает тоже сама.

Тамара Лапуста:

Беру косу в руки, утречком встала – до семи, до восьми утра, пока солнце не пригрело, скашиваю. Сушить, конечно, тоже сложно, потому что надо выбегать и от дождика – но домашнее сено есть домашнее сено. Оно зелененькое, витаминизированное, а тем более люцерна. В самой люцерне, особенно в зеленой, кладезь всех витаминов.

Каждое утро проводит осмотр питомцев. Заболевших относит в отдельные клетки, так называемый изолятор. Здесь кролик проходит лечение лекарственными травами.

Тамара Лапуста:

Пришла их кормить, а у них глазки больные уже такие. Сидит невеселенький, забитый в уголочек. Я поглядела – животик уже плотненький такой. Тут клетка была чистая – я их сюда быстренько поместила, наложила в основном полынь, конский щавель и лист дуба и осины. И они выздоравливают.