Более 3,5 тысяч хвойных деревьев. Живой лабиринт из туй появился в Минске

Новости Беларуси. Благоустройство и озеленение – приоритетные задачи городских служб, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Работы много. По поручению мэра Минска Владимира Кухарева контролировать наведение порядка должны лично главы администраций.

Присоединиться к благоустройству призывают и минчан. В рамках проекта «Зеленый двор вместе!» до конца апреля в жилых кварталах появится более 4 тысяч деревьев и 13 тысяч кустарников.

Креатив приветствуется. Каждый район планирует удивить необычными разработками. Так, в Заводском появился живой лабиринт из туй. Он разместился на пересечении Партизанского проспекта и улицы Селицкого. На его создание ушло более 3,5 тысячи хвойных деревьев – по форме в точности повторяет очертание района. Через два года высота туй должна превысить человеческий рост, что придаст композиции завершенный вид.

Ольга Зеленковская, ландшафтный архитектор Зеленстроя Заводского района:

Лабиринт высажен из хвойных пород: из туй западных сорта Брабант. Мы его использовали не просто так – потому что это наиболее быстрорастущий сорт, который быстрее сформируется (очертания лабиринта). Он очень хорошо поддается стрижке и формовке, поэтому мы сможем придать ему четкую геометрическую форму. По сути, лабиринт уже готов, но, возможно, мы еще запланируем внутри дорожки.