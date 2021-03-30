Прямой эфир

«Бел-чырвона-белыя адзнакі на касках разам з маланкамі СС». Ігар Марзалюк пра справы беларускіх нацыяналістаў часоў вайны

30 марта 2021 16:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ігар Марзалюк, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі:  
Кажуць, што лепей адзін раз пабачыць, чым дзесяць раз пачуць. Цалкам з гэтым згодны. Я абяцаў больш прадметна і падрабязна расказаць пра беларускіх ССаўцаў. Як для мяне, самай ганебнай з’яве беларускай гісторыі часоў апошняй вайны. На жаль, яны таксама былі бела-чырвона-белая. Тыя, каго вы бачыце на плёнцы – беларускія нацыяналісты, моладзь са школы СБМ у Альберціне ў форме СС 13-га батальёна СД. Самага нацыянальна свядомага, беларускамоўнага і бела-чырвона-белага батальёну.  

«Бел-чырвона-белыя адзнакі на касках разам з маланкамі СС». Ігар Марзалюк пра справы беларускіх нацыяналістаў часоў вайны-1

Вось што пісала беларуская нацысцкая прэса пра аддзел СС (падраздзяленне гэтага батальёна) у Баранавічах:

«Узорнай беларускай гвардыяй Баранавіцкае акругі ёсць Беларускі аддзел СС у Баранавічах. Імя гэтага аддзелу добра вядомае бальшавіцкім бандам, якія разбягаюцца хто куды пры сутычцы з ім.
…Служба ў Беларускім аддзеле СС ёсць вялікай, ганаровай службай Бацькаўшчыне».  

Шокирующие кадры. Это празднование Дня Воли в 1944 году в Минске. То, что раньше никогда не показывали

Ну а зараз без сантыментаў. Толькі факты.  

«Бел-чырвона-белыя адзнакі на касках разам з маланкамі СС». Ігар Марзалюк пра справы беларускіх нацыяналістаў часоў вайны-4

13-ты беларускі батальён СД. Батальёны СД – разведка СС. Батальён быў абмундзіраваны і ўзброены па стандартам войскаў СС. Самі беларускія нацыяналісты любілі называць яго беларускім батальёнам СС, нацыянальнай гвардыяй, «зародкам» беларускага войска. Бел-чырвона-белыя нарукаўныя шаўроны насіліся на левым рукаве вышэй лакця, бел-чырвона-белыя адзнакі на касках разам з маланкамі СС. І кукарда на галаўных уборах – мёртвая галава. «Чарапкі», як іх ахрысціў беларускі люд, што ненавідзеў бязлітасных забойцаў у гэтай форме. Хавалі яны сваіх, дарэчы, так бы мовіць «герояў», забітых партызанамі, у трунах, якія былі абгорнуты бела-чырвона-белым сцягам.  

Падрабязней у відэаматэрыяле.   

# Великая Отечественная война # общество # Игорь Марзалюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Более 3,5 тысяч хвойных деревьев. Живой лабиринт из туй появился в Минске
30 марта 2021 15:53

Более 3,5 тысяч хвойных деревьев. Живой лабиринт из туй появился в Минске

30 марта 2021 15:49

«Приходишь и у них успокаиваешься». Посмотрите, каких кроликов разводит жительница Узденского района

«Планируется две улицы достроить». В Солигорске возводят новый микрорайон с домами для нуждающихся
30 марта 2021 15:44

«Планируется две улицы достроить». В Солигорске возводят новый микрорайон с домами для нуждающихся