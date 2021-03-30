«Бел-чырвона-белыя адзнакі на касках разам з маланкамі СС». Ігар Марзалюк пра справы беларускіх нацыяналістаў часоў вайны

Ігар Марзалюк, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі: Кажуць, што лепей адзін раз пабачыць, чым дзесяць раз пачуць. Цалкам з гэтым згодны. Я абяцаў больш прадметна і падрабязна расказаць пра беларускіх ССаўцаў. Як для мяне, самай ганебнай з’яве беларускай гісторыі часоў апошняй вайны. На жаль, яны таксама былі бела-чырвона-белая. Тыя, каго вы бачыце на плёнцы – беларускія нацыяналісты, моладзь са школы СБМ у Альберціне ў форме СС 13-га батальёна СД. Самага нацыянальна свядомага, беларускамоўнага і бела-чырвона-белага батальёну.

13-ты беларускі батальён СД. Батальёны СД – разведка СС. Батальён быў абмундзіраваны і ўзброены па стандартам войскаў СС. Самі беларускія нацыяналісты любілі называць яго беларускім батальёнам СС, нацыянальнай гвардыяй, «зародкам» беларускага войска. Бел-чырвона-белыя нарукаўныя шаўроны насіліся на левым рукаве вышэй лакця, бел-чырвона-белыя адзнакі на касках разам з маланкамі СС. І кукарда на галаўных уборах – мёртвая галава. «Чарапкі», як іх ахрысціў беларускі люд, што ненавідзеў бязлітасных забойцаў у гэтай форме. Хавалі яны сваіх, дарэчы, так бы мовіць «герояў», забітых партызанамі, у трунах, якія былі абгорнуты бела-чырвона-белым сцягам.