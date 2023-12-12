Лазуткин: Президент может наращивать схему влияния в Африке без всякого страха, что нам что-то скажут американцы

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим визит Лукашенко в африканские страны и реакцию змагаров. В гостях политолог Андрей Лазуткин. Григорий Азаренок, СТВ:

Международное турне Александра Лукашенко: от Тихоокеанского региона, Великого Китая, Объединенные Арабские Эмираты, глобальный форум по экологии. Я не по порядку сейчас называю, просто географически, затем «черный континент» – тот континент, за которым будущее, как сказал наш Президент. Это на самом деле очень мощно. Много дней Александр Лукашенко совершал эти визиты. Как вы это видите – именно такой трек?

Андрей Лазуткин, политолог:

В Африке активно работают китайцы. То есть, чтобы зайти в Африку, надо сначала договориться с теми, кто там уже есть. Вот, мы поговорили с китайцами на эту тему, например. Дальше, когда Китай дает добро, вы едете в Объединенные Арабские Эмираты, потому что там сегодня новая банковская система. То есть мы под санкциями, Африка под санкциями, нам надо как-то рассчитываться между собой. Сегодня есть Объединенные Арабские Эмираты, где вы создаете компании, которые проводят расчет, там ваши банковские счета, там идут деньги для, допустим, продажи товаров в Африку и наоборот.