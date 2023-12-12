Лазуткин: Президент может наращивать схему влияния в Африке без всякого страха, что нам что-то скажут американцы
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим визит Лукашенко в африканские страны и реакцию змагаров. В гостях политолог Андрей Лазуткин.
Григорий Азаренок, СТВ:
Международное турне Александра Лукашенко: от Тихоокеанского региона, Великого Китая, Объединенные Арабские Эмираты, глобальный форум по экологии. Я не по порядку сейчас называю, просто географически, затем «черный континент» – тот континент, за которым будущее, как сказал наш Президент. Это на самом деле очень мощно. Много дней Александр Лукашенко совершал эти визиты. Как вы это видите – именно такой трек?
Андрей Лазуткин, политолог:
В Африке активно работают китайцы. То есть, чтобы зайти в Африку, надо сначала договориться с теми, кто там уже есть. Вот, мы поговорили с китайцами на эту тему, например. Дальше, когда Китай дает добро, вы едете в Объединенные Арабские Эмираты, потому что там сегодня новая банковская система. То есть мы под санкциями, Африка под санкциями, нам надо как-то рассчитываться между собой. Сегодня есть Объединенные Арабские Эмираты, где вы создаете компании, которые проводят расчет, там ваши банковские счета, там идут деньги для, допустим, продажи товаров в Африку и наоборот.
Дальше, когда вы организовали такую точку финансовую у себя в Объединенных Арабских Эмиратах, вы уже можете ехать в Африку и говорить: смотрите, мы договорились с китайцами по разделу рынка, мы договорились по расчетам с Эмиратами, теперь мы с вами можем свободно работать без всякого страха, что нам что-то скажут американцы или кто-то еще. Вот такая абсолютно рабочая схема. Дальше Президент может просто наращивать эту схему влияния в Африке. Любая страна будет работать по готовой, наработанной схеме расчетов с нами.
Читайте также:
Большое международное турне Лукашенко. Собрали ключевые моменты встреч и заявления белорусского лидера
Лукашенко в Экваториальной Гвинее: мы не колонизаторы, мы ваши друзья
Президент Экваториальной Гвинеи: Беларусь для нас является приоритетом во внешней политике