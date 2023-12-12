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В Воложине разработали подарочную коллекцию к новогодним праздникам

12 декабря 2023 17:38
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Новости Беларуси. Новую подарочную коллекцию к новогодним и рождественским праздникам разработали в Воложине, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Воложине разработали подарочную коллекцию к новогодним праздникам-1

В районном комбинате бытового обслуживания с помощью специальных машин махровые полотенца украшают узорами с праздничной тематикой. Елочки, поздравления, символика наступающего года и снежинки – каждый день на предприятии производят порядка 20 видов продукции. Коллекцию уже можно приобрести в магазинах города.

В Воложине разработали подарочную коллекцию к новогодним праздникам-4

Инна Сивая, директор Воложинского районного комбината бытового обслуживания:
Хотим еще раз удивить всех наших жителей города Воложина. Сделали такую красивую коллекцию. Над коллекцией на сегодня один человек работает. Уже на вышивальной машине непосредственно. Чтобы сделать эту коллекцию, мы с программистом нашим сделали программы, и теперь просто наша швея вышивает эти красивые изделия.

В Воложине разработали подарочную коллекцию к новогодним праздникам-7

В Воложине разработали подарочную коллекцию к новогодним праздникам-9

К слову, все торговые объекты центрального региона расширили продажу товаров, актуальных в новогодние праздники. В широком ассортименте представлены подарочные наборы, елочные украшения, кондитерские изделия.

# Новый год # общество # Новости Минска и Минской области

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