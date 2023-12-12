Таланты белорусской науки! Чем награждают юных учёных?

Новости Беларуси. Молодежная наука в лицах. Президиум Национальной академии наук подвел итоги конкурса на соискание премий для молодых ученых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 лауреатов – их инновации призваны упростить жизнь человека в самых разных сферах – от космических высот до работ на земле.

Даже выходной Вероника Люшкевич часто проводит в лаборатории. Ведь невероятные открытия не происходят по графику с 9 до 6. Вот уже больше 10 лет девушка работает в Институте физики. Изучает, как практически космическое вещество – плазма – может помочь на земле. В сельском хозяйстве.

Плазменная обработка семян – это экологически безопасный и эффективный способ регулирования роста и развития растений, их урожайности. Эксперименты подтвердили: при помощи плазмы можно существенно повысить всхожесть семян, ускорить их прорастание, увеличить продуктивность растений и качество продукции.