В Минске снизилось количество случаев производственного травматизма

Количество случаев производственного травматизма на строительных объектах столицы по сравнению с прошлым годом сократилось на 40 %. Об этом заявили на республиканском тематическом семинаре, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Среди участников – представители строительных и отраслевых организаций профсоюзов. С начала года это уже четвертая такая встреча. Обсудили вопросы безопасности на стройобъектах. Кроме того, участники семинара посетили производственную площадку в Минском районе, а также колледж ремесленничества и дизайна имени Кедышко, где готовят будущих специалистов для отрасли.

Олег Швец, первый заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси: Совместно с профсоюзами мы эту работу осуществляем. Мы – посредством создания необходимых условий и контролем за работой организации, обеспечивающей технику безопасности на производстве. Наши профсоюзные лидеры – посредством общественных инспекторов – служба. И совместными усилиями это дает определенные результаты.

Геннадий Ляпунов, председатель Белорусского профессионального союза работников строительства и промышленности строительных материалов:

В коллективных договорах увеличились нормы, где премируются работники за соблюдение охраны труда. Сегодня у нас рассматриваются на общественных комиссиях те нарушения, которые происходят в организациях, конкретно, с вынесением товарищеских замечаний, выговоров и так далее. То есть эта работа постоянная в рамках общественного контроля.

Всего в столице и Минской области насчитывается более 300 строительных организаций. И сокращение фактов травматизма при возведении зданий – одна из ключевых задач. Этот вопрос находится на контроле профсоюзов.