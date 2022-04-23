Азарёнок: зачем в Великую субботу сотрясать воздух проклятьями в адрес тех, кто проклят Богом и историей?

Варварское уничтожение памятников советским солдатам в Европе – целенаправленная политическая акция – уверены многие эксперты. Народы Старого Света должны забыть тех, кто их освободил, чтобы вспомнить тех, от кого освободили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возрождение не только украинского нацизма, но и европейского не просто реальность, а уже действующий геополитический проект. Продолжат тему Григорий Азаренок и Андрей Лазуткин. Рубрика «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

О войне 1812 года судят по Льву Толстому, а дворцовые интриги и гражданские войны в Англии куда полезнее изучать по Шекспиру, чем по публицистам того времени. И гражданская война – это «Тихий Дон», а вся подлая суть украинского нацизма передана Михаилом Булгаковым в «Белой гвардии». И я не буду мудрствовать лукаво. Зачем в Страстную Великую субботу сотрясать воздух проклятьями в адрес тех, кто проклят и Богом, и историей? Я возьму и прочитаю стихотворение Станислава Куняева. Оно больше тысячи слов о нынешнем времени. Недавно в полночь я включил приемник.

Авось Войнович или прочий ерник

Какую-нибудь гадость скажет мне.

Но слышу вдруг сквозь вьюги и просторы

Гранитных монументов разговоры

Открытым текстом на простой волне.

– Ну как ты там томишься возле Шпрее?

– А в Будапеште будто веселее:

Глумленье черни, крики, мокрый снег.

Мой постамент вчера облили краской,

Хотел я по толпе шарахнуть каской,

Да позабыл, что я не человек!

– Моя тридцатьчетверка недалече,

В соседнем государстве; слышу речи,

Чтобы продать ее, а с ней меня!

Но как продать то, что не продается?!

А ведь нажми стартер – и заведется!

Хорош мотор! Надежная броня!

Чего молчим? Мы здесь стояли долго,

Но срок присяги, памяти и долга –

Все проржавело! Слава не в чести.

Я слышу, митингуют возле Вислы.

Нам не нужны ни паспорта, ни визы,

Пора мою машину завести.

– Но что случилось? Мы же победили!

Что из того, что я лежу в могиле?

Я не покину этот постамент,

Пока Генералиссимус иль Маршал

Нам не прикажут отправляться маршем.

Донесся голос из далекой Праги:

– Минуло время славы и отваги,

Нас одолели, как на фронте вши,

Парламентарии да бизнесмены,

Нас предали на набережных Сены,

Где проданы все наши рубежи.

Айда домой! – От Вислы до Дуная

Аж застонала вся земля сырая:

– Прощайтесь с теми, кто во мне лежат!

– Уже навек простите нас, ребята,

Коль в этом мире ничего не свято –

Тогда пошли!

– А где же наш сержант?

– Сержант в Берлине.

Он уйдет последним.

Он на руках с дитем четырехлетним.

Я знаю: он не хочет слушать нас.

Он брал Берлин.

Вот если маршал Жуков,

Чтобы сержанту не стыдиться внуков,

На отступленье даст ему приказ…

– Предупредите парня из Белграда,

Там тоже дух кощунства и распада

Осилил славу... Помните, друзья,

Мы мертвых выносили с поля боя,

Нам здесь не будет вечного покоя,

Нам оставлять здесь никого нельзя.

Тридцатьчетверки и сорокапятки

Пойдут за нами в боевом порядке,

Нам не пристало технику бросать.

Хоть слух прошел, а может,

люди брешут,

Что всю ее на Родине разрежут

И переплавят... Так-разэтак мать!

Ну, с Богом, в путь!

… И тронулись солдаты!

Под ними простираются Карпаты,

В тумане тают Прага и Белград,

Тридцатьчетверки и сорокапятки

Ползут за ними в боевом порядке:

Последний начинается парад.

… Замрем на миг. Поклонимся брусчатке.

На ней еще не стерлись отпечатки

Подков породистого жеребца,

На коем маршал выезжал когда-то…

Могила Неизвестного собрата –

Ни имени, ни даты, ни лица…

… Все кончено, и мы свое свершили.

Куда теплей лежать в родной могиле,

Чем выносить ветра и холода

В Берлине, Праге или в Бухаресте…

Еще на миг мы остаемся вместе.

И разошлись... Простимся навсегда.

На Родине весенние туманы,

И призрачные люди-великаны,

Как тени, растворяются вдали…

Закончилась большая эпопея.

Ни злобы. Ни восторга. Ни трофея.

А только влага да озноб земли...