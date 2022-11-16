Россия выделит Беларуси 105 млрд рублей. На какие проекты пойдут эти деньги?
Новости Беларуси. Беларуси выделят кредит на 105 миллиардов российских рублей на импортозамещение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Межправительственное соглашение подписали 16 ноября руководители финансовых ведомств Беларуси и России. Кооперационные проекты будут реализовываться на территории нашей страны. Одним из первых освоит кредитные ресурсы «Гомсельмаш». Об этом рассказал глава правительства, посещая предприятия Гомельского региона.
Что уже сделано промышленниками по линии импортозамещения и как дальше они будут противостоять санкциям, узнала Анна Корольчук.
Еще год назад практически весь экспорт химзавода приходился на Украину и рынок Евросоюза. Сегодня ситуация изменилась – объемы выше прежнего, но партнеры другие. Основную долю продукции забирают россияне, специально для них разработали новые марки удобрений. В 2022 году соседям поставили 200 тысяч тонн продукции, в следующем вдвое увеличат эти объемы. Несмотря на санкционные преграды, в последнем квартале завод уверенно идет на рекорды: объем экспорта и выручка будут самыми высокими за последние 10 лет. Средства позволят продолжить модернизацию производства.
«Машиностроение растет усиленными темпами». Головченко побывал в цехах «Гомсельмаша».
Еще один положительный пример переориентации в новых условиях показывает «Гомсельмаш». В цехах уже выпущено 1 800 комбайнов, к концу года эта цифра достигнет 2 500.
Анна Корольчук, корреспондент:
В связи с санкционным давлением «Гомсельмаш» столкнулся с вопросами замещения зарубежных запасных частей и комплектующих. Весь год подбирали альтернативы. Многие детали удалось заменить благодаря кооперации с российскими производителями. Успешно прошли испытания и первые китайские образцы.
Партнерство с Россией по линии производства сельхозтехники шагнет еще дальше. Сегодня гомельский завод отправляет около 50 комплектов изделий коллегам в Ростов. Редукторы, коробки передач и другие сложные узлы нужны «Ростсельмашу» в гораздо больших объемах. Под импортозамещающий проект белорусы получат финансирование по российской кредитной линии.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Именно «Гомсельмаш», скорее всего, будет первым проектом, который реально начнет работать в рамках, или модернизация техническая, переоснащение, которое начнется в рамках тех кредитных ресурсов, которые будут привлечены от Российской Федерации. В общем объеме 105 миллиардов рублей. Сегодня соответствующее соглашение с Российской Федерацией подписано министерствами финансов. То есть вопрос источника средств, структуры закрыт. Под это соглашение сейчас пойдут финансироваться все проекты.
Премьер-министр поставил задачу: бизнес-план «Гомсельмаша» и паспорт проекта должны быть завершены до конца 2022 года. Он отметил, что машиностроение в Беларуси растет усиленными темпами, что сказывается на ВВП и других показателях. По итогам 9 месяцев 2022 года внешнеторговое сальдо составило около 4 миллиардов долларов США чистого валютного дохода. Это гарантирует стабильность на финансовом рынке страны.