Россия выделит Беларуси 105 млрд рублей. На какие проекты пойдут эти деньги?

Что уже сделано промышленниками по линии импортозамещения и как дальше они будут противостоять санкциям, узнала Анна Корольчук.

Новости Беларуси. Беларуси выделят кредит на 105 миллиардов российских рублей на импортозамещение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Межправительственное соглашение подписали 16 ноября руководители финансовых ведомств Беларуси и России. Кооперационные проекты будут реализовываться на территории нашей страны. Одним из первых освоит кредитные ресурсы «Гомсельмаш». Об этом рассказал глава правительства, посещая предприятия Гомельского региона.

Еще год назад практически весь экспорт химзавода приходился на Украину и рынок Евросоюза. Сегодня ситуация изменилась – объемы выше прежнего, но партнеры другие. Основную долю продукции забирают россияне, специально для них разработали новые марки удобрений. В 2022 году соседям поставили 200 тысяч тонн продукции, в следующем вдвое увеличат эти объемы. Несмотря на санкционные преграды, в последнем квартале завод уверенно идет на рекорды: объем экспорта и выручка будут самыми высокими за последние 10 лет. Средства позволят продолжить модернизацию производства.

«Машиностроение растет усиленными темпами». Головченко побывал в цехах «Гомсельмаша».

Еще один положительный пример переориентации в новых условиях показывает «Гомсельмаш». В цехах уже выпущено 1 800 комбайнов, к концу года эта цифра достигнет 2 500.