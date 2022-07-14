Бутон распускается лишь на день. В Ботаническом саду зацвели лилейники

Июль – самое благоприятное время для цветения многолетнего цветка, который пришел к нам из Азии. В отличие от лилий, красодневы – это растения одного дня, распускаются они только на сутки. Появились они в саду еще в прошлом веке, и коллекция уже собралась значительная. Она состоит из пяти видов и 134 сортов.

Галина Бородич, научный сотрудник Центрального ботанического сада:

Чтобы выращивать лилейники, чтобы они цвели красиво, их просто надо любить. Поэтому если спрашивают, какие условия нужны для этого растения, я всегда отвечаю так: это цветок солнца, сажаем его на солнце, на легких песчаных почвах, они любят подкормки, хорошо к этому относятся. Поэтому если соблюдать все эти агротехнические правила, цветки будут цвести и вас радовать.

В Ботаническом саду занимаются не только интродукцией и выращиванием лилейников, но и есть свои белорусские сорта: «Спадчына», «Виват Беларусь» и «Сонейка». Именно эти цветы солнца самые устойчивые и хорошо себя ведут в нашем климате.