Алексей Авдонин: «Мы можем устранить негативное и деструктивное влияние различных Telegram-каналов»

Новости Беларуси. О роли общественных организаций 14 июля говорили на диалоговой площадке «Белой Руси». Участниками мероприятия стали главные врачи всех учреждений здравоохранения Минска и председатели первичек этих лечебных заведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
В условиях информационного противоборства, в котором мы находимся, как раз такие диалоговые площадки являются альтернативой. Потому что они дают прямой контакт с аудиторией, прямой контакт с руководством «Белой Руси», экспертным сообществом, и тем самым мы можем устранить негативное, деструктивное влияние различных Telegram-каналов, пабликов, всех остальных. Поэтому, скорее всего, такие профессиональные диалоговые площадки будут продолжены и будут повышаться по качеству, по уровню, чтобы мы активно работали с гражданским обществом.
Сегодня Минская городская организация «Белой Руси» насчитывает более 1 200 первичных организаций и свыше 41 тысячи человек. Из них порядка 5 тысяч – это представители сферы здравоохранения.
Главврачи всех больниц и поликлиник Минска стали участниками диалоговой площадки «Белой Руси». Подробнее здесь.