Алексей Авдонин: «Мы можем устранить негативное и деструктивное влияние различных Telegram-каналов»

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

В условиях информационного противоборства, в котором мы находимся, как раз такие диалоговые площадки являются альтернативой. Потому что они дают прямой контакт с аудиторией, прямой контакт с руководством «Белой Руси», экспертным сообществом, и тем самым мы можем устранить негативное, деструктивное влияние различных Telegram-каналов, пабликов, всех остальных. Поэтому, скорее всего, такие профессиональные диалоговые площадки будут продолжены и будут повышаться по качеству, по уровню, чтобы мы активно работали с гражданским обществом.