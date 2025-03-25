Лазуткин: на Западе продаются билеты на инаугурацию за деньги, а у нас Президент приносит клятву народу

Андрей Лазуткин, политолог: Кампания была отличная, я тоже так считаю. Но нам еще, конечно, подыграла в чем-то внешняя обстановка. То есть Трамп, которого, кстати, вспоминали на инаугурации. Президент сказал: спасибо за USAID, вы вскрыли, значит, что нам тут устраивали. И опять же, вспомним инаугурацию Трампа, например, которая была. Даже не берем скандалы, когда там зигующий Илон Маск. Здесь присягу Президент приносит народу – вот об этом клятва. А там Маск, когда он там правую руку выбрасывает, он как в Древнем Риме присягает Цезарю. То есть там присягает всех этих группировок, которые возле трона американского. Это по сути модель такая феодальная, с которой мы начали. Более того, там еще продаются за деньги билеты на инаугурацию. То есть это шоу, на нем зарабатывают, и получается, что если ты, допустим, хозяин завода и парохода, Григорий, ты туда можешь попасть. Но в Беларуси так нельзя.

То есть ты не можешь купить какой-то билет, чтобы куда-то пройти. То есть ты должен либо работать на эту компанию, либо быть там, скажем, в госаппарате, выполнять задачи определенные, либо все это обеспечивать. И, ну да, то есть вот это люди, которые причастны к выборам, и они там собрались. Поэтому, безусловно, это приятно. И такие вот жесты нашей власти, они тоже показывают, что она, во-первых, не за деньги работает, и все это не продается. Во-вторых, это такая форма поощрения. То есть людям приятно, безусловно, организация была хорошая, все это достаточно быстро и кратко прошло, и при этом динамично. То есть вот как это и должно быть. Без каких-то, вы знаете, лишних слишком атрибутов пышных. Это все недорого. То есть кортеж проехал, мы не показываем какую-то роскошь, салюты, фейерверки, какие-то там огромные траты денег, как во Франции какой-нибудь: проходит инаугурация, так они там неделю не работают. Только митингуют, значит, пьют и радуются. Нет, это не по-белорусски. Вот рабочий день, приехали, значит, принесли присягу, там еще будет блог с военными, мы покажем. Но в целом все это очень-очень динамично.

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