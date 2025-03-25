Лазуткин: Трампушка ещё год на коне побудет, а потом ему станет тяжело – политолог рассказал почему

Андрей Лазуткин, политолог:

Опять же, что говорят умные люди про индустриальную политику Трампа? Типа, она похожа на советскую? Нет, она не похожа. Он говорит, есть наш завод в Китае, который туда уехал 10 лет назад. Надо его вернуть. Но вы же вернете не трудовой коллектив, это уже будут роботы, какие-то технологии, наработки, а ваше белое быдло, которое героином колется, оно не пойдет работать на этот завод, там уже не надо столько рабочих, да и компетенций у вас таких нет.

То есть да, вы можете это просто переместить на территорию Штатов. Как сегодня там, допустим, они пытаются делать с микроэлектроникой там тайваньской. Но внутри США это больших проблем не решит. Поэтому когда-то Генри Форд там пулеметы ставил на проходные, потому что как бы социальные бунты все равно этим прогрессом особо никак не решились, даже в США. Поэтому что они там будут делать, это еще большой вопрос. Более того, если Трампа не то что скинут через три года, если через год будет в Сенате возвращено большинство Демпартии, они начнут ему тормозить принятие всех бюджетов. Поэтому это сегодня он на коне, но еще год он побудет на этом коне. Но потом, я думаю, будет Трампушке тяжело. Поэтому не надо думать, что мир уже точно стал на эти рельсы. Там очень сильная все равно Демпартия, там хорошие специалисты. И их общая задумка – и Трампа, и Демпартии – в том, что мы тут пока не можем выбрать…