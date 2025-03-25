Лазуткин: если ИИ появится в Беларуси, то это будут не дурацкие чаты, а разработки для производства

Андрей Лазуткин, политолог:

Можем потратить, но сколько всего Беларусь имеет активов? Если посчитать стоимость какую-то примерно рыночную наших калийных комбинатов, наших сельскохозяйственных угодий, наших промышленных предприятий, которые в госсобственности, говорят, что будет примерно 200 миллиардов долларов. Условно говоря, мы год воюем или полтора года, и мы теряем все наши какие-то госактивы, продаем их в залог, на что-то обмениваем – на оружие какое-то, кредиты. И если мы вот так сделаем, куда-то влезем, то мы просто себе вообще рубим все развитие на корню сразу на 10 лет. Если же у нас остаются дешевые ресурсы и мирное небо, и мы можем решать по-прежнему гражданские задачи, тогда мы в Восточной Европе остаемся единственной страной, которая имеет дешевые ресурсы, при этом промышленную базу и еще какие-то нормальные технологические разработки хорошие.

Потому что где сегодня дешевый газ в Европе вообще? У кого он есть? Ни у кого. То есть какая-нибудь Венгрия его получает, непонятно как, и то там Украина подорвала эту Суджу… Я думаю, что там все плохо очень. Вся Европа сегодня покупает газ примерно в 5 раз дороже, чем покупает Беларусь. А мы можем это все конвертировать не просто в то, что мы тут замостим все плиткой и станет все красиво, или какие-то здания построим. Мы это вложим в какие-то технологии, в перевооружение нашей промышленности.