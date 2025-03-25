О чём говорил Лукашенко на инаугурации и почему клялся на госсимволах? Лазуткин проанализировал речь Президента
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим, как прошла инаугурация вновь избранного Президента Беларуси, о чем говорил Александр Лукашенко в своей речи, а также другие важнейшие геополитические и международные события. В эфире политолог Андрей Лазуткин.
Андрей Лазуткин, политолог:
Давайте по речи Президента. Что важное было – про детей. Дети не видели разрухи. Дети наши, поделюсь наблюдениями, играют в игры компьютерные, переписываются, что-то обсуждают. И чаты все по СНГ русскоязычные в основном. Дети из Украины общаются в этих чатах игровых с детьми из Беларуси, из России. Ну и помимо того, что они играют в эту игру, один ребенок пишет: я там сижу под бомбами, или сегодня света нет, я поэтому с вами не играю. То же самое поколение постарше немножко. Их же там набрали в эту армию ВСУ. Это вчерашние все гражданские по сути. На штабных должностях, там еще где-то. Ну вот они сохраняют по СНГ через такие неформальные всякие сообщества определенные переписки, контакты. И тоже там пишут: вот там этого убили у нас, того убили, значит, завтра нас куда-то снимут на фронт. И молодые люди, которые 1990-х не видели, но даже через такие маленькие канальчики коммуникации получают оттуда информацию, что там плохо все очень, что там падают бомбы и гробы едут с фронта. Поэтому, мягко говоря, тема мира и войны, она, наверное, вечная. И для нашей белорусской агитации она соединяется с годом 80-летия Победы.
По избирательным комиссиям. Безусловно, система образования себя хорошо показала, то есть очередная кампания неплохо прошла, несмотря на то, что по-прежнему продолжали сливать личные данные, у них там были старые базы, кого там угадывали, не угадывали, но попытки давления какие-то сохранялись. Над чем мы еще будем работать? Есть моменты: надо проверять организацию на местах, как там по областям это все работает, потому что традиционно цветная революция – это столица. Но если в столице хорошо, надо смотреть...
То есть надо смотреть в региональном разрезе все это, надо немножко усиливать избирком. Ну, люди тоже этим занимаются. А что говорит, например, нам фраза Президента про NED, USAID? Значит, он благодарит Трампа, а что такое NED, например? Это Национальный фонд демократии. Английская аббревиатура. То есть, поскольку в США двухпартийная система, значит, у ЦРУшников есть фонды под Демпартию, есть фонды под Республиканскую партию. Так вот, NED, USAID – это структуры Демпартии США. Есть такой же институт республиканский, но как-то он белорусами особо не занимался, потому что на всей теме Восточной Европы сидела Демпартия. Причем сидела 30 лет. Начиная с того, как сюда Клинтон приехал на самолете и подарил им скамейку. Они как собака метят территорию. И привез этого полицая из диаспоры американской. Мы же не объяснили, как он оказался здесь, потому что эти все твари жили потом 50 лет в США, они там получали пенсии, пособия.
Григорий Азаренок, СТВ:
Как там этот городок?
Андрей Лазуткин:
Саут-Ривер. В Нью-Йорке есть штат Нью-Джерси, а вот 40 километров от Нью-Йорка – вот компактное проживание белорусской диаспоры. Там эти бывшие полицайщики заводили семьи, там у них была своя школа, церковь, кладбище. Автокефальная, где они там хоронили покойников. И вот, значит, это десантура из диаспоры. Ну, у нас это был там один Сажич, а в Украину там возили просто вагонами. И вот это вот такая кадровая школа, которую вместе с самолетом Клинтона сюда попытались привезти. Ну, конечно, этого всего мы не допустили. И почему вот сегодня Президент, скажем, клянется на символах? На Конституции, значит, на флаге, не на лаве Клинтона и не на той символике, под которой там наших братьев убивали. Ну, конечно же, красно-зеленая и Конституция действующая.