О чём говорил Лукашенко на инаугурации и почему клялся на госсимволах? Лазуткин проанализировал речь Президента

Андрей Лазуткин, политолог:

Давайте по речи Президента. Что важное было – про детей. Дети не видели разрухи. Дети наши, поделюсь наблюдениями, играют в игры компьютерные, переписываются, что-то обсуждают. И чаты все по СНГ русскоязычные в основном. Дети из Украины общаются в этих чатах игровых с детьми из Беларуси, из России. Ну и помимо того, что они играют в эту игру, один ребенок пишет: я там сижу под бомбами, или сегодня света нет, я поэтому с вами не играю. То же самое поколение постарше немножко. Их же там набрали в эту армию ВСУ. Это вчерашние все гражданские по сути. На штабных должностях, там еще где-то. Ну вот они сохраняют по СНГ через такие неформальные всякие сообщества определенные переписки, контакты. И тоже там пишут: вот там этого убили у нас, того убили, значит, завтра нас куда-то снимут на фронт. И молодые люди, которые 1990-х не видели, но даже через такие маленькие канальчики коммуникации получают оттуда информацию, что там плохо все очень, что там падают бомбы и гробы едут с фронта. Поэтому, мягко говоря, тема мира и войны, она, наверное, вечная. И для нашей белорусской агитации она соединяется с годом 80-летия Победы.

По избирательным комиссиям. Безусловно, система образования себя хорошо показала, то есть очередная кампания неплохо прошла, несмотря на то, что по-прежнему продолжали сливать личные данные, у них там были старые базы, кого там угадывали, не угадывали, но попытки давления какие-то сохранялись. Над чем мы еще будем работать? Есть моменты: надо проверять организацию на местах, как там по областям это все работает, потому что традиционно цветная революция – это столица. Но если в столице хорошо, надо смотреть...