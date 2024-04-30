Лукашенко – жителям Костюковичского района: «Спасибо за то, что вы настоящие! Нутром чую, что вы настоящие»

Вот эта фотография отразила всю политику взаимоотношений власть – общество. Это картинка сделана как раз во время поездки Президента в чернобыльские регионы. Сейчас совсем другое настроение у людей и сама провинция по-другому выглядит. Солнечно. Неизменно только то, что Президент как был в окружении людей, так и остается.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главное, есть солнце. Значит, все будет у нас нормально, в том числе и в Костюковичах. Я пытался прикинуть, сколько же я лет не был у вас? Наверное, с тех пор, как больницу строили. Пять? Это не так много, если учесть, что у нас городов очень много. Но вы-то у нас здесь «крайние». Не последние, а самые-самые крайние, на границе. Честно говоря, немножко удивился, что вы все сохранили в порядке и на земле неплохо работаете – это очень важно. Спасибо за то, что вы настоящие! Нутром чую, что вы настоящие.

Я посмотрел. Художественная самодеятельность, ремесла – все свое. Это то, чему сегодня может позавидовать крупный город, в том числе и столица. Это великое дело, мы будем поддерживать вас в этом плане. Пока вы есть, будет страна независимой, суверенной, и никто нам не страшен. Пока вы есть. Если мы с этого пути свернем – все.