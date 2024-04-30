Лукашенко: «Материально будем поддерживать тех, кто нам детей рожает. Прежде всего – жильё»

Завершить посевные работы до 9 мая. Такое поручение дал Александр Лукашенко во время поездки в Костюковичский район Могилевской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно каждый год в конце апреля глава государства посещает территории, наиболее пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.

Сейчас совсем другое настроение у людей и сама провинция по-другому выглядит. Солнечно. Неизменно только то, что Президент как был в окружении людей, так и остается.