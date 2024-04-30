Лукашенко: «Материально будем поддерживать тех, кто нам детей рожает. Прежде всего – жильё»

Завершить посевные работы до 9 мая. Такое поручение дал Александр Лукашенко во время поездки в Костюковичский район Могилевской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно каждый год в конце апреля глава государства посещает территории, наиболее пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.
Сейчас совсем другое настроение у людей и сама провинция по-другому выглядит. Солнечно. Неизменно только то, что Президент как был в окружении людей, так и остается.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не говорю, что мой этот приезд сродни – помните? – «чернобыльскому шляху» Президента. Сегодня мы уже меньше об этом говорим, потому что поняли, что спасли свою страну, вот эти 25 % территории. Сегодня мы понимаем, что здесь не просто нужно жить – здесь люди живут, здесь рождаемость даже выше, чем в целом по республике. Обленели там люди. Но мы это дело исправим. Ну и материально будем поддерживать тех, кто нам детей рожает. Прежде всего – жилье.
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