Прямой эфир

Лукашенко: «Материально будем поддерживать тех, кто нам детей рожает. Прежде всего – жильё»

30 апреля 2024 19:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Завершить посевные работы до 9 мая. Такое поручение дал Александр Лукашенко во время поездки в Костюковичский район Могилевской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно каждый год в конце апреля глава государства посещает территории, наиболее пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.

Сейчас совсем другое настроение у людей и сама провинция по-другому выглядит. Солнечно. Неизменно только то, что Президент как был в окружении людей, так и остается.

Лукашенко: «Материально будем поддерживать тех, кто нам детей рожает. Прежде всего – жильё»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не говорю, что мой этот приезд сродни – помните? – «чернобыльскому шляху» Президента. Сегодня мы уже меньше об этом говорим, потому что поняли, что спасли свою страну, вот эти 25 % территории. Сегодня мы понимаем, что здесь не просто нужно жить – здесь люди живут, здесь рождаемость даже выше, чем в целом по республике. Обленели там люди. Но мы это дело исправим. Ну и материально будем поддерживать тех, кто нам детей рожает. Прежде всего – жилье.

Читайте также:

Лукашенко – жителям Костюковичского района: «Спасибо за то, что вы настоящие! Нутром чую, что вы настоящие»

Лукашенко – Бартошу: где министр? Ну, ищи зерно!

Лукашенко: кормить скотину кислым силосом – это не дело, надо больше сенажа!

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко – жителям Костюковичского района: «Спасибо за то, что вы настоящие! Нутром чую, что вы настоящие»
30 апреля 2024 19:38

Лукашенко – жителям Костюковичского района: «Спасибо за то, что вы настоящие! Нутром чую, что вы настоящие»

Александру Лукашенко в Костюковичском районе показали работу за ткацкими станками
30 апреля 2024 19:37

Александру Лукашенко в Костюковичском районе показали работу за ткацкими станками

«Всё есть, что и в магазине» – Лукашенко оценил ассортимент автолавки
30 апреля 2024 19:11

«Всё есть, что и в магазине» – Лукашенко оценил ассортимент автолавки

Лукашенко показали технику, которая борется с вымочками: «Это хорошая машина!»
30 апреля 2024 18:58

Лукашенко показали технику, которая борется с вымочками: «Это хорошая машина!»

Лукашенко – Бартошу: где министр? Ну, ищи зерно!
30 апреля 2024 18:41

Лукашенко – Бартошу: где министр? Ну, ищи зерно!

Исаченко отчитался Лукашенко о внедрении механизированных отрядов
30 апреля 2024 17:52

Исаченко отчитался Лукашенко о внедрении механизированных отрядов

Новое оборудование в области иммуногематологии появилось в Столбцовском районной больнице
30 апреля 2024 17:36

Новое оборудование в области иммуногематологии появилось в Столбцовском районной больнице

Чергинец: мы в прибыли, идём вперед. «Белавиа» занесена на Республиканскую доску Почёта
30 апреля 2024 17:34

Чергинец: мы в прибыли, идём вперед. «Белавиа» занесена на Республиканскую доску Почёта

В Минске подвели итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда
30 апреля 2024 17:33

В Минске подвели итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда

Кухарев побывал на открытии нового цеха предприятия по выпуску санитарно-керамических изделий
30 апреля 2024 17:33

Кухарев побывал на открытии нового цеха предприятия по выпуску санитарно-керамических изделий

В урочище Ивановщина навели порядок у могилы мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной
30 апреля 2024 17:32

В урочище Ивановщина навели порядок у могилы мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной

В Советском районе прошёл военно-патриотический конкурс «Орлёнок». В каких дисциплинах соревновались?
30 апреля 2024 17:28

В Советском районе прошёл военно-патриотический конкурс «Орлёнок». В каких дисциплинах соревновались?