Лукашенко о развитии технологий: «У нас много чего под космос создано»

Завершить посевные работы до 9 мая. Такое поручение дал Александр Лукашенко во время поездки в Костюковичский район Могилевской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно каждый год в конце апреля глава государства посещает территории, наиболее пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.

Лукашенко о планах на вторую АЭС в Беларуси: на западе есть, должна быть и на востоке – подробности .

О технологической трагедии у соседей забыли даже люди, обожженные этой трагедией. Поэтому у Президента спрашивают о том, почему нам так завидуют литовцы, потерявшие свой «Игналин», и как мы дальше смотрим на будущее развитие атомной энергетики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы начали развивать электрический транспорт. Это не только автомобиль (министр промышленности здесь присутствует). Мы делаем автобусы, троллейбусы и прочее. Мы переходим на электричество. Дальше потребовало правительство предложения. Пришли строители, говорят: а мы можем построить электрический дом, где потребление только электрическое. Подвел воду и электричество – все, больше ничего не надо. Читайте далее.

Космические технологии. У нас кроме Марины Василевской – это уже вершина – я говорил на Всебелорусском народном собрании, что у нас много чего под космос создано. Кроме полетов космонавтов, больше всего на ракетах забрасывают туда спутники. И мы их умеем делать. Батюшка аплодирует, значит мы правильно говорим. Крамолу не несем.

Белорусам есть чем гордиться: Василевской – в космосе и космосом – в разных сферах. Но есть ведь еще что-то больше и глубиннее. Это дух нации победителей.

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