Мокрый снег, дождь и гололёд. Ждать ли белорусам снега в середине декабря?

Ну а чего же белорусам ждать дальше?

Минимальная температура воздуха была отмечена в ночь на 8 декабря на метеостанции «Езерище» и составила -23,5 °C. К концу недели морозы слегка ослабли, в некоторых регионах отмечалась плюсовая температура, снег сменился мокрым снегом с дождем. Ночной минус и дневной плюс доставили много неудобств из-за гололеда. Госавтоинспекция в этой связи призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными на дорогах.

Первые серьезные морозы принесла белорусам вторая неделя зимы. Столбики термометра опустились до -12 °C, а местами и -20 °C, рассказали в программе «Плюс-минус» .

В понедельник, 13 декабря, на большей части территории страны будут осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах ожидаются дождь и туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью от -4 до +2 °C, днем -2 – +3 °C.

14 декабря возможны кратковременные осадки – мокрый снег и дождь. В отдельных районах страны прогнозируются туман и гололед. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от -4 до +1 °C. Днем температура воздуха составит от -2 до +3 °C.

В среду, 15 декабря, в некоторых районах пройдут кратковременные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами возможен туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит -5 – +1 °C, при прояснениях до -7 °C. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от -3 до +2 °C.

В Париже +10 °C, в Москве -3 °C. О погоде в Европе на неделю с 13 по 19 декабря читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.